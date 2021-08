Isabell Horn will den Knoten in der Brust „intensiv auf den Grund gehen“

Isabell Horn will dem Knoten in der Brust "intensiv auf den Grund gehen"

21.08.2021 12:45 Uhr

Schauspielerin und Youtuberin Isabell Horn hat offenbar Knoten in der Brust entdeckt. Diese Neuigkeit teilte sie nun mit ihren Followern.

Die ehemalige „GZSZ“-Darstellerin zeigt ihr tägliches Leben mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern immer gerne ihren Followern.

Doch nun musste sie zu einem ernsten Thema wechseln, denn sie hat etwas Beunruhigendes in ihrer Brust ertastet.

In ihrer Instagram-Story erklärte die 37-Jährige: „Ich wollte mich noch einmal bedanken. Ich habe so viele offene und ehrliche Nachrichten bekommen bezüglich meiner Zysten und Knoten in der Brust.“ Außerdem betonte sie: „Es geht vielen Frauen wirklich so wie mir. Ich werde dem Ganzen jetzt intensiv auf den Grund gehen.“

Isabell Horn litt unter Depressionen

Vor einigen Monaten erst hatte Isabell Horn ganz offen über ihre Depressionen gesprochen. Im Interview mit ‘Vipstagram’ sagte sie: „Ich bin wirklich von heute auf morgen in ein tiefes Loch gefallen und am Ende ging wirklich gar nichts mehr. Die kleinsten Aufgaben im Alltag konnte ich nicht mehr meistern.“ Teilweise habe sie nur noch geweint: „Ich war in erster Linie auch erst einmal wahnsinnig sauer auf mich. Ich habe mir gedacht: Wie kann das sein? Es gibt da draußen so viele Menschen, die so viel mehr erleiden müssen als ich.“

Dank therapeutischer Hilfe versuchte die Mutter zweier Kinder sich wieder zu berappeln: „Das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber ich würde sagen, es geht mir wesentlich besser und ich bin unendlich froh und erleichtert, dass ich diesen Schritt gegangen bin.“ (Bang)