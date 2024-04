Micaela Schäfer, Kader Loth und Co. Mit neuen Stars: „B:REAL – Echte Promis, echtes Leben“ kehrt zurück

Die Stars aus der ersten Staffel um Kader Loth (sitzend). (smi/spot)

SpotOn News | 23.04.2024, 15:36 Uhr

"B:REAL - Echte Promis, echtes Leben" geht bei RTLzwei in die nächste Runde. Neben einem neuen Sendeplatz gibt es auch neue Stars wie Claudia Obert oder Micaela Schäfer. Aber es gibt auch ein Wiedersehen.

Was treiben Reality-Stars, wenn sie nicht gerade "Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Realitystars" drehen? Dieser Frage geht RTLzwei seit 2023 mit "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" nach. Nun stehen neue Folgen der werktäglichen Sendung in den Startlöchern. Am 13. Mai 2024 startet die dritte Staffel von "B:Real". Die frischen Episoden laufen jeweils Montag bis Freitag um 14:55 Uhr. Damit versucht sich RTLzwei auf einem neuen Sendeplatz. Zuvor ging es immer um 17:05 Uhr los.

Neu dabei: Micaela Schäfer, Claudia Obert und Co.

Neu ist nicht nur der Sendeplatz, sondern auch das Personal. Teilweise zumindest. Micaela Schäfer (40) gehört zu den neuen Gesichtern. Das Nacktmodell steht vor der Frage: Kind oder Karriere? Mit Freund Antonio kriselt es, doch Schäfer würde sowieso lieber mit ihrem besten Freund Julian F.M. Stoeckel (37) in ein Mehrgenerationenhaus ziehen.

Auch Alessia Herren (22) ist jetzt Teil von "B:REAL". Die Tochter des verstorbenen Entertainers Willi Herren (1975-2021) erlaubt Einblicke in ihr Leben als frischgebackene Mutter eines Mädchens. Ihre Tante Annemarie Herren ist ebenfalls dabei, sie erzählt von ihrem Partnerwunsch.

Reality-Ikonen wie Sarah Knappik (37) und Claudia Obert (62) samt Toyboy Max (25) gehören ebenfalls zum Ensemble der neuen Staffel von "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben".

Wiedersehen mit Kader Loth und Eric Sindermann

Ein Wiedersehen gibt es hingegen mit Kader Loth (51). Sie treibt ihre Musikkarriere voran, dabei ist ihr Olivia Jones (54) behilflich. Die Dragqueen stellt dafür ihre Bar zur Verfügung. Von ihrem Mann Isi fühlt sie sich alleine gelassen.

Auch eric sindermann (35) ist wieder mit von der Partie. RTLzwei verspricht einen Blick hinter die Kulissen eines Tortenangriffs auf den Reality-Star. War die Attacke etwa nur gefaked? Cosimo Citiolo (42), Diogo Sangre (29) und Xenia von Sachsen (37) kehren ebenfalls für die neuen Folgen zurück. Melody Haase meldet sich nach einer Auszeit wieder zurück.