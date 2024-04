In Los Angeles Reunion: „Pulp Fiction“-Stars feiern zusammen 30-jähriges Jubiläum

Die "Pulp Fiction"-Reunion (von l.): Harvey Keitel, Samuel L. Jackson, Uma Thurman und John Travolta. (hub/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 07:04 Uhr

Zum 30-jährigen Jubiläum des Filmklassikers "Pulp Fiction" kamen die ehemaligen Co-Stars zusammen. Nur einer der Hauptdarsteller fehlte...

Uma Thurman (53), John Travolta (70) und Samuel L. Jackson (75) haben eine Reunion gefeiert. Die "Pulp Fiction"-Stars kamen am Donnerstag (18. April) gemeinsam zu einer Vorführung zum 30-jährigen Jubiläum des Kultfilms im Rahmen des 2024 TCM Classic Film Festival in Los Angeles.

Thurman, die in dem Film von Quentin Tarantino (61) aus dem Jahr 1994 die Figur Mia Wallace spielte, kam in einem schwarzen Look. Sie trug ein enges Oberteil unter einer Jacke sowie eine weite Hose, einen Gürtel mit großer silberner Schnalle und Sandalen. Travolta (alias Vincent Vega) setzte ebenfalls auf ein legeres Outfit: Er zeigte sich in einem schwarzen Jackett, dunklem Pullover und Jeans bei dem Event. Jackson, in "Pulp Fiction" als Jules Winnfield zu sehen, kam in einem langen weißen Hemd mit gemustertem Saum, grauer Hose und Sneakers. Dazu kombinierte der Schauspieler Hut und dunkle Brille.

Zur Reunion erschienen zudem weitere Stars des Films wie Rosanna Arquette (64), Phil LaMarr (57), Julia Sweeney (64), Frank Whaley (60), Harvey Keitel (84) oder Eric Stoltz (62).

Bruce Willis wird durch seine Familie vertreten

Einer der Hauptdarsteller des Films, Bruce Willis (69), konnte dagegen nicht anwesend sein. Bei dem Schauspieler wurde 2023 eine frontotemporale Demenz diagnostiziert. An seiner Stelle kamen seine Frau Emma Heming-Willis (45) und seine Tochter Tallulah Willis (30), um das Filmjubiläum zu feiern. Tallulah, die aus Willis' Ehe mit Demi Moore (61) stammt, trug zu Ehren ihres Vaters eine Mütze mit dem Aufdruck "Bruce".

"Pulp Fiction" feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai 1994. Der Film gewann dort den Hauptpreis. Später wurde er für sieben Academy Awards nominiert und erhielt einen Oscar für das beste Drehbuch. Weltweit spielte der Streifen etwa 213 Millionen US-Dollar (ca. 200 Millionen Euro) ein und wurde damit zum erfolgreichsten Independent-Film seiner Zeit.