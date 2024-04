Britische Autorin poltert J. K. Rowling: Keine Vergebung für Watson und Radcliffe?

J. K. Rowling würde Daniel Radcliffe offenbar nicht verzeihen, selbst wenn dieser sich entschuldigen würde. (wue/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 20:06 Uhr

J. K. Rowling mischt sich erneut in die britische Trans-Debatte ein - und deutet offenbar an, dass sich die "Harry Potter"-Stars nach deren Gegenwind gar nicht erst bei ihr entschuldigen brauchen.

Mit der "Harry Potter"-Reihe hat J. K. Rowling (58) Bücher vorgelegt, die in den vergangenen Jahrzehnten unzählige Kinder und Jugendliche beeinflusst haben. Seit mehreren Jahren macht die Autorin aber weniger mit ihrem von Millionen Menschen geliebten Werk auf sich aufmerksam, als vielmehr mit Aussagen, die von vielen als transfeindlich gesehen werden. Die Schriftstellerin poltert nun erneut und scheint sich dabei auch gegen Daniel Radcliffe (34) und Emma Watson (33), zwei der Hauptdarsteller aus den "Harry Potter"-Verfilmungen, zu positionieren.

Rowling wird seit Jahren vorgeworfen, transphob zu sein. Sie kritisiert unter anderem einen offenen Umgang von Transmenschen mit ihrer Identität und Geschlechterrollen. Im Sommer 2020 hatte sich die Autorin etwa über die Formulierung "Menschen, die menstruieren" lustig gemacht. Nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht sah sich die Britin nun in ihren umstrittenen Positionen in einer in Großbritannien geführten Debatte bestärkt. Ein Nutzer schrieb daraufhin: "Ich warte nur darauf, dass Dan und Emma sich sehr öffentlich bei dir entschuldigen… in der Gewissheit, dass du ihnen verzeihen wirst." Rowling deutete in einer Antwort auf diesen Beitrag jedoch an, dass sie dies wohl nicht tun würde.

Not safe, I'm afraid. Celebs who cosied up to a movement intent on eroding women's hard-won rights and who used their platforms to cheer on the transitioning of minors can save their apologies for traumatised detransitioners and vulnerable women reliant on single sex spaces. — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 10, 2024

"Ich fürchte, das ist nicht sicher", erklärte Rowling. "Prominente, die sich einer Bewegung angebiedert haben, die die hart erkämpften Rechte von Frauen aushöhlen will, und die ihre Plattformen nutzen, um die Transition von Minderjährigen zu bejubeln, können sich ihre Entschuldigung für traumatisierte Detransitionierer und verletzliche Frauen, die auf gleichgeschlechtliche Räume angewiesen sind, aufsparen."

Gegenwind von Daniel Radcliffe und Emma Watson

Sowohl Radcliffe als auch Watson hatten sich bereits 2020 gegen Rowlings Äußerungen gestellt. "Transfrauen sind Frauen. […] Es ist klar, dass wir mehr tun müssen, um Transgender- und nichtbinäre Personen zu unterstützen. Wir sollten ihre Identitäten nicht für ungültig erklären, und nicht weiteres Leid verursachen", schrieb der Schauspieler etwa für das "Trevor Project". Seine Kollegin erklärte auf X, damals noch Twitter: "Ich möchte, dass meine trans-Follower wissen, dass ich und viele andere Menschen rund um den Globus euch für das, was ihr seid, anerkennen, respektieren und lieben."