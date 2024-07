Zum 60. Geburtstag Sandra Bullock: Fakten über den Hollywoodstar mit deutschen Wurzeln

Sandra Bullock hat eine beeindruckende Karriere aufs Parkett gelegt. (eee/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 06:36 Uhr

Mit Sandra Bullock feiert am 26. Juli einer der bekanntesten Namen Hollywoods runden Geburtstag. Ein Anlass, um die spannendsten Fakten über die Schauspielerin zusammenzufassen.

Sandra Bullock ist eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen der internationalen Filmindustrie. Mit einer Karriere, die sich über mehr als drei Jahrzehnte erstreckt, hat sie zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ein großes Publikum weltweit begeistert. Neben ihrer filmischen Vita gibt es aber auch viele weitere spannende Fakten über den Hollywoodstar, der am 26. Juli 60. Geburtstag feiert.

Woher kommen ihre deutschen Wurzeln?

Tatsächlich kann Sandra Annette Bullock, so ihr vollständiger Name, neben Englisch auch fließend Deutsch sprechen. Warum? Ihr Mutter Helga war eine deutsche Opernsängerin. Bullock verbrachte den Großteil ihrer Kindheit in Nürnberg und besaß bis zu ihrem 18. Lebensjahr neben der US-amerikanischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. 2009 beantragte sie einen deutschen Pass. Das Sprachtalent hat ihr nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch in ihrem Privatleben geholfen, eine tiefere Verbindung zu ihrer deutschsprachigen Familie und Kultur zu pflegen. Bis heute besucht sie regelmäßig ihre deutschsprachige Familie, die teilweise auch in Salzburg und Wien lebt. Fun Fact: Ihre Kinder "hassen" es, wenn sie Deutsch spricht, erzählte Bullock vor zwei Jahren im Interview mit Hitradio Ö3. Denn sie sei dann immer so "autoritär".

Oscar, Golden Globe und SAG Awards dank "Blind Side"

Von "Miss Undercover" (2000), "Selbst ist die Braut" (2009), "Gravity" (2013) bis "Ocean's 8" oder "Bird Box" (2018) – erfolgreiche Filme hat Sandra Bullock in ihrer langjährigen Schauspielkarriere so einige auf die Leinwand gebracht. Doch ein Streifen war es, der ihr nicht nur zu den wichtigsten Auszeichnungen verholfen hat, sondern auch zur einer damaligen Rekordgage von 90 Millionen Dollar: Das Drama "Blind Side – Die große Chance" (2009) geht noch bis heute unter die Haut. In der Verfilmung des Lebens von Football-Star Michael Oher (38) mimte Bullock seine Adoptivtochter Leigh Anne Tuohy. Die wohlhabende Familie nahm den damals obdachlosen Teenager auf und verhalf ihm zu einer erfolgreichen Sportkarriere als Footballspieler. Bullocks Darstellung erhielt viel Lob und festigte ihren Status als herausragende Schauspielerin unter anderem durch die wichtigsten Auszeichnungen im Filmbusiness: Denn für ihre Rolle wurde sie mit dem Oscar, einem Golden Globe, einem Critic's Choice Award und dem Screen Actors Guild Award als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Traurige Schicksalsschläge

Doch in Sandra Bullocks Leben lagen Freude und Leid oft nah beieinander. Während sie eine unglaubliche Hollywood-Karriere hinlegte und als eine der bestbezahlten Schauspielerinnen gefeiert wurde, hatte sie es privat schwer. Im August 2023 verlor sie mit ihrem Partner Bryan Randall die Liebe ihres Lebens. Er starb im Alter von nur 57 Jahren an den Folgen einer jahrelangen ALS-Erkrankung. Zudem verstarben ihre Eltern enorm früh: Mutter Helga erlag 2000 mit nur 58 Jahren ihrer Darmkrebserkrankung. 2018 starb sowohl ihr Vater John als auch ihre beiden Hunde. Bei den "25. ELLE Woman in Hollywood Awards" im Oktober 2018 offenbarte sie, dass deshalb "einige ziemlich schlimme Wochen" hinter ihr lagen. Trost dürften der Schauspielerin ihre zwei Kinder spenden, die sie beide adoptiert hat. Die Familie lebt seit einigen Jahren in New Orleans.

Auch als Produzentin und Regisseurin erfolgreich

Neben der Schauspielerei hat Sandra Bullock über die Jahre viel Engagement hinter der Kamera gezeigt. Denn sie ist auch als Regisseurin und Produzentin tätig. Ihre Produktionsfirma, Fortis Films, hat unter anderem Filme wie "Miss Undercover" und "Ein Chef zum Verlieben" produziert. 1998 arbeitete sie erstmals als Filmproduzentin für das Drama "Eine zweite Chance", in dem sie gleichzeitig selbst mitspielte. Zuletzt produzierte sie die Filme "The Unforgivable" (2021) und "The Lost City" (2022). In letzterem wirkte unter anderem Daniel Radcliffe (34) mit. Im Interview mit spot on news verriet Bullock 2022, dass sie sich von ihm erst einmal ein Autogramm abgeholt habe, da ihre ganze Familie, vor allem aber ihre Kinder "große 'Harry Potter'-Fans" seien.

Und sonst so? Fun Facts über Sandra Bullock

Neben dem bisher genannten gibt es aber auch noch einige weitere kuriose Fakten über die Hollywoodschauspielerin. In ihrer Kindheit besuchte sie etwa die Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg. Sie ist die Cousine der Ehefrau des CSU-Politikers Peter Ramsauer, Susanne Ramsauer. Obwohl ihre Mutter Opernsängerin und ihr Vater Gesangslehrer war, konnte Bullock selbst nicht gut singen. Aber: Sie hat immerhin zwölf Jahre Klavierunterricht genommen. Seit 2009 ist Bullock stolze Besitzerin eines Restaurants. Das Walton's Fancy and Staple befindet sich in Austin, Texas, und ist eine Mischung aus Bäckerei, Café, Restaurant und Blumenladen.