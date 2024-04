Stars Jameela Jamil: Keine Kinder zu haben ist Luxus

Jameela Jamil - NOV 2019 - Glamour Women of the Year Awards - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.04.2024, 17:15 Uhr

Die Schauspielerin sieht viele Vorteile darin keine Kinder zu haben.

Für Jameela Jamil ist es eine Art Luxus keine Kinder zu haben.

Die ‚A Good Place‘-Darstellerin, die mit ihrem Partner James Blake zwischen Los Angeles und London pendelt, ist mit ihren bisherigen Lebensentscheidungen ziemlich zufrieden. Dass sie nicht besonders viel arbeiten und außerdem keinen Nachwuchs versorgen muss, sei laut Jameela ein echter Vorteil. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Sunday Times‘ verriet sie: „Ich habe es so hinbekommen, dass ich den Großteil meines Jobs — Presse, Podcasting und Interviews — in meinem Schlafzimmer erledigen kann. Meine Routine in Sachen Körperpflege besteht darin, dass ich die Makeup-Kruste vom Vortag abkratze. Ich ziehe mich nur von der Hüfte aufwärts an. Ich muss mir einfach etwas aussuchen, das meine Brüste bedeckt, und kann dann loslegen. Meine Hunde sind faul, also gehen wir um neun Uhr morgens mit ihnen Gassi. Dann arbeite ich vier Stunden lang und nehme Podcasts auf. Das ist mein Leben. Ich lebe nicht über meine Verhältnisse. Ich bin in einer Luxusposition, denn ich habe mich dazu entschieden keine Kinder zu bekommen, also kann ich arbeiten, wenn ich es möchte.“

Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen aus dem Showgeschäft geht Jameela nur ungern zu schillernden Events. „Manchmal muss ich abends zu einer Veranstaltung, was ich aber nicht wirklich genieße“, erzählt sie. „In Gesellschaft bin ich nervös und Promis finde ich seltsam.“