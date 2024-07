Stars Blake Lively über ihren Besuch in Madonnas Haus

Blake Lively attends the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2024, 16:00 Uhr

Blake Lively scherzte darüber, dass sie mit Ryan Reynolds in Madonnas Haus „nicht eingeladen“ worden sei.

Die 36-jährige Schauspielerin ist seit 2012 mit dem 47-jährigen ‚Deadpool and Wolverine‘-Schauspieler Ryan verheiratet, und als ihr Partner und sein Co-Star Hugh Jackman die Queen of Pop in ihrer Villa besuchten, um sie davon zu überzeugen, einen ihrer Songs in ihrem Film zu benutzen, witzelte Blake, dass der „Kompromiss“ darin bestehe, dass Reynolds dort jetzt angestellt sei.

Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚E! News‘: „Oh mein Gott, Madonnas Haus, es ist unglaublich. Ich war nicht eingeladen. Ja, er lebt jetzt dort. Das war ein Teil des Kompromisses. Er arbeitet jetzt dort!“ Ryan ging jedoch nicht näher darauf ein, was passierte, als er die ‚Material Girl‘-Hitmacherin traf, enthüllte aber, dass er diese Erfahrung „niemals in seinem Leben vergessen“ werde: „[Das ist] einer der großartigsten Momente meines Lebens gewesen, in denen ich mich kneifen musste. Ich werde das nie vergessen und sie ist magisch gewesen.“ Ryan, der zusammen mit Blake die Kinder James (7), Inez (7), Betty (4) und den 16 Monate alten Olin großzieht, erzählte auch, dass Madonna ihnen bei ihrem Treffen eine „bestimmte Note“ gab, die sich letztendlich auf die Sequenz auswirkte, die in dem Film verwendet wurde. „Sie gab uns eine Note, die so spezifisch und so clever und so unglaublich richtig war, dass ich musikalisch nie darüber hinwegkommen werde. Das war eine musikalische Note für die Sequenz, die wir verwendeten”, sagte Reynolds.