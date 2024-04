Oldtimer, Toaster und Co. Jan Fedders Witwe versteigert seine Sammlerstücke

Marion Fedder versteigert besondere Sammlerstücke ihres verstorbenen Mannes Jan Fedder. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.04.2024, 15:20 Uhr

Fast fünf Jahre nach Jan Fedders Tod versteigert seine Witwe Marion Fedder persönliche Sammlerstücke des beliebten TV-Stars. Unter den Hammer kommen unter anderem ein Oldtimer, sein Lieblingsmotorrad und ein Ford Explorer.

Jan Fedders (1955-2019) Liebhaberstücke kommen fast fünf Jahre nach seinem Tod unter den Hammer. Seine Witwe Marion Fedder (62) versteigert 25 persönliche Gegenstände des "Großstadtrevier"-Stars. "Natürlich gebe ich die schönen Sammlerexemplare nicht leichtfertig her. Aber da Jan alles Mögliche gesammelt hat, habe ich beschlossen, mich von einigen Sachen zu trennen und hoffe, dass sie einen neuen Besitzer finden", erklärt die 62-Jährige der "Bild"-Zeitung.

Für die Sammlerstücke ihres verstorbenen Mannes startet sie eine Versteigerung beim Online-Auktionshaus Ebay, die am Freitag (19. April) um 20 Uhr online gehen wird. Das Startgebot liegt für alle Stücke bei einem Euro. Mit dem Erlös will Marion Fedder die Erinnerung an ihren Mann lebendig halten. "Er dient dazu, weitere Erinnerungsplätze und Einrichtungen in seiner Heimatstadt Hamburg zu schaffen, um ihn als Legende weiter leben zu lassen", erklärt sie.

Oldtimer, Toaster und Co. werden versteigert

Zu den angebotenen Stücken gehören unter anderem drei Fahrzeuge des Schauspielers: Sein Oldtimer Mercedes Ponton 180 D, sein Lieblingsmotorrad und ein Ford Explorer. "Die zwei Privatwagen von Jan wurden auch im 'Großstadtrevier'-Dreh benutzt. Den Ford benutzte er in der Serie oft, wenn er als verdeckter Ermittler unterwegs war", erklärt Fedders Witwe.

Außerdem sollen noch der Toaster, in dem der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod (1906-1967) einst den Toast Hawaii erfunden hatte, die Kasse aus der Kneipe von Fedders Eltern oder sein erster Plattenspieler den Besitzer wechseln. Auch steht ein Feuerzeug des ehemaligen Kanzlers Helmut Schmidt (1918-2015) zum Verkauf. Das silberne Gas-Feuerzeug trägt eine originale Unterschrift des Politikers. "Jan hat es in einem Auktionshaus ersteigert", berichtet Marion Fedder.

Video News

Bereits 2021 und 2022 wurden Stücke versteigert

Es ist nicht die erste Auktion des Nachlasses ihres Mannes, die Jan Fedders Witwe startet. Bereits 2021 und 2022 hatte sie zahlreiche Stücke zum Kauf angeboten. Mit dem Erlös unterstützte sie die Hamburger Kirche Sankt Michaelis, der Fedder eng verbunden war. Ein Mercedes-Oldtimer, der ebenfalls im "Großstadtrevier" gefahren wurde, brachte damals 97.050 Euro ein. Für eine Küchenuhr des TV-Stars zahlte ein Käufer 14.155 Euro.

Der Serienstar starb Ende 2019

Jan Fedder verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in seiner Hamburger Wohnung. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung fand die von Fedder zu Lebzeiten persönlich geplante Trauerfeier am 14. Januar 2020, seinem 65. Geburtstag, im Hamburger Michel statt. Anschließend gab es einen Trauerkonvoi durch St. Paulis Straßen. Zwei Tage später wurde der Hamburger Künstler im engsten Familien- und Freundeskreis auf dem Ohlsdorfer Friedhof beigesetzt.