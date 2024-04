Antrag vor Gericht ist durch Jay Leno erhält Vormundschaft für demenzkranke Frau Mavis

Mavis und Jay Leno sind seit 43 Jahren verheiratet. (eee/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 23:45 Uhr

Der Antrag ist durch: Jay Leno bekommt offiziell die Vormundschaft für seine demenzkranke Frau Mavis. Das hat ein Gericht am Dienstag beschlossen.

Jay Leno (73) ist nun offiziell die Vormundschaft für seine an Demenz erkrankte Frau Mavis Leno (77) übertragen worden. Das hat ein Gericht in Los Angeles entschieden, wo die US-Talkshow-Legende Ende Januar einen Antrag eingereicht hatte. Das berichtet das "People"-Magazin, das am Dienstag (9. April) bei der Anhörung vor Ort war.

Demnach erklärte der Anwalt von Mavis Leno, dass sich die Beteiligten darüber "einig" seien und Jay Leno seine Ehefrau "hervorragend betreut". Der Richter stimmte zu und sagte: "Ich denke, sie befindet sich in der am wenigsten einschränkenden Umgebung. Ich denke, dass sie bei Herrn Leno sehr gut aufgehoben ist."

"Schwierige Zeit" für Jay Leno

An den US-Comedian gerichtet merkte der Richter zudem an, dass er alles richtig mache und er "vollkommen" verstehe, "dass dies eine schwierige Zeit ist". Jay Leno, der mit seiner "The Tonight Show" zu einem der bekanntesten Talkmaster der USA wurde, gab vor Gericht außerdem an, sich bereits um den Nachlass, alle Vermögenswerte, Gemeinschaftseigentümer und das Testament seiner Frau zu kümmern.

Jay und Mavis Leno sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich in den 1970er Jahren kennen. 1980 gaben sie sich das Jawort. Im Januar hieß es in Dokumenten, die "USA Today" vorlagen, dass Mavis "seit mehreren Jahren zunehmend an Kapazität und Orientierung in Bezug auf Raum und Zeit" verliere. Ihr Arzt erläuterte, dass sie "an Demenz, einer schweren neurokognitiven Störung" leide.

Video News

Auch Jay Leno machte in den vergangenen Jahren immer wieder gesundheitliche Probleme durch. Im November 2022 erlitt er schwere Verbrennungen an Händen, Gesicht und Brust, als bei Arbeiten an einem seiner Oldtimer Feuer ausbrach. Er unterzog sich danach zwei Eingriffen. Nur wenige Monate später, im Januar 2023, wurde er bei einem Motorradunfall verletzt. Jay Leno brach sich dabei mehrere Knochen.