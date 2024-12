Vor "Dirty Dancing" Jennifer Grey und Patrick Swayze: Traumatische erste Liebesszene

Kein Traumpaar hinter der Kamera: Jennifer Grey und Patrick Swayze in "Dirty Dancing". (smi/spot)

SpotOn News | 23.12.2024, 16:45 Uhr

Vor "Dirty Dancing" drehten Jennifer Grey und Patrick Swayze gemeinsam "Die rote Flut" - und Grey erinnert sich mit Schrecken an ihre Liebesszene. Swayze war dabei angeblich betrunken. Aber auch Jennifer Grey war nicht ganz fit...

Vor der Kamera waren Jennifer Grey (64) und Patrick Swayze (1952-2009) 1987 in "Dirty Dancing" ein Traumpaar – dahinter eher nicht. Ihr gespanntes Verhältnis begann schon drei Jahre vor dem Kultfilm. 1984 spielten Grey und Swayze in "Die rote Flut" erstmals zusammen. Und Jennifer Grey erinnert sich mit Grausen an ihre Sexszene. In dem Podcast "Awards Chatter" des "Hollywood Reporter" packte sie jetzt aus.

Ihre Liebesszene drehten sie in einem Schlafsack. Und Patrick Swayze schlüpfte laut Jennifer Grey angeblich betrunken zu ihr. Dementsprechend schlecht lief die Szene. Die Macher versprachen zwar, die Sequenz später noch einmal zu drehen. Dazu kam es aber offenbar nicht.

Doch auch Jennifer Grey war nicht ganz fit für die Liebesszene. Sie räumte ein, dass sie damals ständig gekifft habe. Deshalb war sie "super paranoid". Weil ihre Nachbarn ihr einen Streich mit Feuerwerkskörpern gespielt hatten, habe sie die ganze Nacht nicht geschlafen.

"Wie kannst du es wagen, so unprofessionell zu sein?"

"Wie kannst du es wagen, so unprofessionell zu sein?", dachte Jennifer Grey über ihren Kollegen. Außerdem soll Swayze "herrisch" gewesen sein, weil ihm Regisseur John Milius (80) eingeimpft habe, dass er das Alphatier sei.

Heute bezeichnet Jennifer Grey ihre Wut als "selbstgerecht". Sie wollte es als junge Schauspielerin unbedingt gut machen. Ihre Liebesszene beschrieb sie als einzigen ruhigen Moment in einem Actionfilm, in dem sie sonst nur rennen und kämpfen musste. In "Die rote Flut" geht es um eine Gruppe von Teenagern, die sich einer Invasion russischer Soldaten erwehren muss.

"Oh nein, jeder nur nicht er"

Drei Jahre später erfuhr Jennifer Grey, dass ausgerechnet Patrick Swayze für die männliche Hauptrolle in "Dirty Dancing" im Gespräch ist. "Oh nein, jeder nur nicht er", habe sie sich gedacht.

Bei den Probeaufnahmen zu dem Tanzfilm sprach sie Patrick Swayze dann auf die missglückte Liebesszene in "Die rote Flut" an. Der habe sich auch entschuldigt.