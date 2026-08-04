Stars Jenny Elvers offenbart finanzielle Probleme: ‚Ich bin broke‘

Jenny Elvers - 09.03.17 - Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin überrascht mit offenen Worten über ihre finanzielle Situation.

Jenny Elvers macht zum Auftakt von ‚Villa der Versuchung‘ mit einer überraschenden Beichte auf sich aufmerksam.

Die Schauspielerin sprach offen über ihre finanzielle Situation und erklärte, dass das Preisgeld für sie ein wichtiger Anreiz für die Teilnahme an der Sat.1-Show sei. Schon bei ihrer Vorstellung räumte die 53-Jährige ein, dass sie sich zunächst gefragt habe, worauf sie sich mit dem TV-Experiment einlasse. Die Antwort lieferte sie selbst: wegen des Geldes. „Ich bin nicht pleite, ich bin die elegante Form: Ich bin broke“, gestand Elvers. Deshalb formulierte sie ihr Ziel ohne Umschweife: „Ich sollte den Bumms hier gewinnen!“

Außerdem berichtete die Moderatorin von Schwierigkeiten mit dem Finanzamt, die ihre finanzielle Lage erheblich belastet hätten. Mit einem bitteren Lachen machte sie deutlich, wie sehr sie diese Zeit mitgenommen habe, und deutete an, dass die Belastung kaum zu übertreffen gewesen sei. Elvers war bereits in mehreren Reality-TV-Formaten wie ‚The 50‘ und ‚Club der guten Laune‘ zu sehen.

Auch Annika Kärsten-Hoenig äußerte sich offen zu ihren Beweggründen für die Teilnahme an ‚Villa der Versuchung‘. Die Ehefrau von Schauspieler Heinz Hoenig erklärte, sie wolle keineswegs dessen Platz einnehmen. „Ich bin eigentlich nur die Frau an der Seite von meinem Heinzi“, sagte die 40-Jährige. Nach der schweren Erkrankung ihres Mannes befinde sich die Familie ebenfalls in einer schwierigen finanziellen Situation. „Ich bin auch hier, um für meine Familie Geld zu verdienen“, betonte sie.

Der ‚Das Boot‘-Darsteller erlebte im Frühjahr 2024 eine lebensbedrohliche Gesundheitskrise. Hoenig kam wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus und wurde zeitweise ins künstliche Koma versetzt. Insgesamt verbrachte er 143 Tage auf der Intensivstation. Mittlerweile hat sich sein Zustand so weit stabilisiert, dass eine ursprünglich geplante Herz-Operation vorerst abgesagt werden konnte.