Stars Abschied von Bonnie Tyler: Sir Cliff Richard, Bryan Adams und weitere Stars zollen ihr Tribut

Cliff Richard - Royal Albert Hall 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 18:00 Uhr

Sir Cliff Richard, Bryan Adams und Katherine Jenkins gehören zu den zahlreichen Persönlichkeiten, die der verstorbenen Bonnie Tyler Tribut gezollt haben.

Sir Cliff Richard hat seiner „wunderbaren Freundin“ Bonnie Tyler nach ihrem Tod im Alter von 75 Jahren gedacht.

Die Sängerin des Welthits ‚Total Eclipse of the Heart‘ starb am Mittwoch (8. Juli), wenige Wochen nachdem sie nach einer Notoperation wegen eines Darmdurchbruchs in Portugal in ein künstliches Koma versetzt worden war.

Ihr langjähriger Freund Cliff zeigte sich tief erschüttert von der Nachricht. Der 85-Jährige veröffentlichte auf Facebook ein gemeinsames Foto von sich und Bonnie und schrieb: „Schon wieder ist eine wunderbare Freundin viel zu früh von uns gegangen. Bonnies ansteckende Lebensfreude hat so viele Menschen auf der ganzen Welt begeistert, und sie war für alle eine gute Freundin – auch für mich.“ Es sei ein Schock gewesen, am Morgen mit dieser Nachricht aufzuwachen, beschreibt der Star und fügte hinzu: „Ich sende ihrer Familie in dieser unglaublich schweren Zeit mein tiefes Mitgefühl. Ruhe in Frieden, Bonnie … Cliff.“

Auch Musiker Bryan Adams würdigte Bonnie und ihr außergewöhnliches Talent – insbesondere ihre Interpretation von ‚Straight From The Heart‘, einem Song, den auch er selbst aufgenommen hatte. Auf X schrieb er: „Die liebe Bonnie Tyler ist heute von uns gegangen. Sie hatte eine großartige Stimme, und ich werde ihr für immer dankbar sein für ihre wunderschöne Version von ‚Straight From The Heart‘. Danke, Bonnie. Ruhe in Frieden.“

Sänger Rick Parfitt Jr. erklärte, dass er die gemeinsamen Erinnerungen mit der ‚Holding Out for a Hero‘-Interpretin niemals vergessen werde. Auf Instagram schrieb er: „So unglaublich traurig. Aber ich werde mich immer an unsere tollen Gespräche, deinen herrlich frechen Humor, deine Freundlichkeit, dein unglaubliches Talent und all die großartigen Auftritte erinnern, die wir zusammen hatten. Ruhe in Frieden, Bright Eyes.“

Die Mezzosopranistin Katherine Jenkins zeigte sich von der Nachricht ebenfalls „zutiefst erschüttert“. Auf Instagram schrieb sie: „Es bricht mir das Herz, vom Tod der unglaublichen Bonnie Tyler zu erfahren. Eine wahre walisische Legende, deren unverwechselbare Stimme Generationen inspiriert und Wales mit so viel Kraft, Leidenschaft und Authentizität auf die Weltbühne gebracht hat.“ Sie sei im selben Teil des Landes aufgewachsen wie Bonnie, weshalb sich der Verlust für sie besonders persönlich anfühle. Außerdem fügte sie hinzu: „Sie hat so vielen von uns gezeigt, was möglich ist. Heute halten wir alle nach einem Helden Ausschau … und verabschieden uns von einer der Unseren. Ruhe in Frieden, Bonnie. Deine Musik, dein Geist und dein Vermächtnis werden für immer weiterleben.“

Auch der Erste Minister von Wales, Rhun ap Iorwerth, erklärte, das Land habe mit Bonnies Tod „eine wahre Ikone verloren“. Auf X schrieb der Politiker: „Ich bin zutiefst traurig über den Tod von Bonnie Tyler. Wales hat eine wahre Ikone verloren, deren Musik so vielen Menschen Freude bereitet hat. Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und ihren Fans auf der ganzen Welt.“

Auch der britische Premierminister Sir Keir Starmer bezeichnete Bonnie Tyler als „eine der größten Aufnahmekünstlerinnen Großbritanniens“. Sein Sprecher erklärte: „Als ikonische Persönlichkeit hinterlässt sie einen Musikkatalog – von ‚Total Eclipse of the Heart‘ bis ‚Holding Out For A Hero‘ –, der auch weiterhin Menschen berühren, Tanzflächen füllen und Karaoke-Bars zum Mitsingen bringen wird. Die Gedanken des Premierministers sind bei ihren Freunden und ihrer Familie.“

Bonnies Tod wurde auf ihrer offiziellen Website bekannt gegeben. In der Mitteilung hieß es: „Bonnies Familie und ihr Team geben schweren Herzens bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit verstorben ist, wegen der sie dort behandelt wurde.“ Eine weitere Erklärung werde in Kürze folgen und man bittet bis dahin darum, die Privatsphäre der Familie in dieser tragischen Zeit zu respektieren.

Bonnie Tyler hinterlässt ihren Ehemann Robert Sullivan, mit dem sie mehr als 50 Jahre verheiratet war.