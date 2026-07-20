Musik AC/DC-Stars sprechen über ihre ‚größte Angst‘ bei Auftritten in ihren Siebzigern

Brian Johnson - Wembley Stadium 2015 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.07.2026, 11:00 Uhr

AC/DC-Stars sprechen über ihre 'größte Angst' bei Auftritten in ihren Siebzigern.

Die AC/DC-Stars Brian Johnson und Angus Young haben verraten, dass sie beide große Angst davor haben, auf der Bühne zu stürzen.

Die Rockmusiker sprachen über ihre größten Sorgen bei Live-Auftritten im Alter von über 70 Jahren. Gitarrist Angus Young (71) gestand, dass er ständig befürchte, zu stolpern und sich dabei ernsthaft zu verletzen. Im gemeinsamen Interview mit ‚USA Today‘ sagte Angus: „Ich mache mir eigentlich nur Sorgen, ob ich stolpere … Das ist so ziemlich alles.“ Brian Johnson (78) ergänzte: „Ja, genau – so ein blöder Kram eben … Auf der Bühne kann man nicht einfach alles spontan machen. Man muss lernen, auf den anderen zu achten. Aber wir machen heute Dinge, die wir früher nie gemacht hätten – wir interagieren miteinander. Es macht einfach mehr Spaß, weil es uns inzwischen egal ist.“

Über die Herausforderung, während eines Konzerts konzentriert zu bleiben, sagte Brian: „Ich glaube, es ist immer noch das Unvorhersehbare. Man hat alles geprobt, kennt jeden Einsatz und jede Kleinigkeit. Aber genau diese Unberechenbarkeit hält einen wachsam und sorgt dafür, dass man sein Bestes gibt.“

Im Interview sprach Brian außerdem über seinen Hörverlust. Heute nutzt er ein spezielles System namens ADEL (Ambrose Diaphonic Ear Lens), das an seinen In-Ear-Monitoren befestigt ist und ihm ermöglicht, weiterhin mit der Band zu singen. Der Sänger erklärte, sein Hörverlust sei nicht durch jahrzehntelange laute Konzerte entstanden. Stattdessen habe eine Grippe, die er während der AC/DC-Tournee 2016 bekam, seine Probleme verursacht. Brian erinnerte sich: „Wir waren in Winnipeg oder irgendwo dort. Es war kalt und nass, und man schwitzt auf der Bühne. Danach muss man sofort ins Flugzeug steigen, obwohl es eiskalt ist. Beim Start fühlten sich meine Ohren an, als würden sie regelrecht gefrieren, und danach wurde alles nur noch schlimmer. Aber am Ende ist alles gut ausgegangen.“

AC/DC starteten am 11. Juli den Nordamerika-Abschnitt ihrer Power Up Tour. Die Band wird den ganzen Sommer über auftreten, bevor die Tour am 29. September in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania endet.