Jenny Frankhauser: Angst vor doppelter Babybelastung

26.02.2024

Jenny Frankhauser hat Angst davor, zweifache Mutter zu sein.

Die 31-Jährige erwartet aktuell ihr zweites Baby mit ihrem Partner Steffen, mit dem sie 2022 auch schon Sohn Damian bekam. Allerdings macht sie sich Sorgen, wie schwierig der Alltag mit zwei Kindern wohl werden wird, denn schon in ihrer Schwangerschaft habe sie Probleme, Baby und Kleinkind zu koordinieren.

Gegenüber ‚Bild‘ verriet die Influencerin jetzt zum Beispiel, dass es ihr körperlich an Energie mangele und sie stark auf Hilfe angewiesen sei. „Ich brauche deutlich mehr Hilfe als in der ersten Schwangerschaft“, sagt sie – vor allem, wenn sie mit Damian unterwegs sei. „Da hilft mir mein Freund Stellen, zum Beispiel, wenn der Kinderwagen in den Kofferraum muss. Ich habe nicht mehr so viel Kondition und bin manchmal körperlich nicht fit genug.“ Schon jetzt habe sie großen Respekt vor der Vorstellung, sich bald um zwei Kinder kümmern zu müssen. „Ich werde mein Bestes geben und versuchen, beiden gerecht zu werden.“ Ihr Sohn scheint sich auf sein Geschwisterchen aber schon zu freuen. Jenny ist sich bereits jetzt sicher, dass er ein guter großer Bruder sein wird. „Er teilt auch gerne sein Spielzeug oder Essen, und ich glaube, dass er das alles ganz toll machen wird.“