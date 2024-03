Stars Jess Glynne: Deshalb zeigt sie ihr Liebesglück ganz offen

Jess Glynne - Beckham - Netflix Documentary - Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2024, 08:00 Uhr

Die britische Sängerin schwebt mit ihrer Partnerin Alex Scott auf Wolke sieben.

Jess Glynne hält die Liebe für ein „beängstigendes Thema“.

Die Popsängerin ist seit dem vergangenen Jahr mit der ehemaligen Fußballspielerin Alex Scott zusammen. Ende 2023 machte die Britin ihr Liebesglück auf Instagram offiziell. Auch bei den BRIT Awards am letzten Samstag (2. März) turtelten die Stars öffentlich.

Im ‚Happy Place‘-Podcast schwärmt Jess über ihre neue Beziehung. „Die Arbeit, die ich an mir selbst geleistet habe, hat mich innerlich gefestigt und es mir ermöglicht, eine Beziehung einzugehen, in der ich mich sehr wohl fühle und in der ich einfach ich bin. Ich bin ganz ich selbst. Das hat es mir ermöglicht, in einer neuen Beziehung wirklich glücklich zu sein“, schildert sie.

Früher habe sich die 34-Jährige immer bemüht, ihr Liebesleben aus dem Rampenlicht fernzuhalten. „Ich glaube, Liebe ist ein wirklich beängstigendes Thema, und normalerweise halte ich mich da ziemlich zurück. Aber es ist schön, wenn man jemanden umarmen kann und eine Beziehung hat, die sich wirklich gut anfühlt“, erzählt sie.

Trotzdem hat Jess immer noch damit zu kämpfen, einen anderen Promi zu daten. Die ‚I’ll Be There‘-Interpretin gesteht: „Es ist etwas, an das ich mich gewöhne. Ich liebe es, mein Privatleben irgendwie für mich zu behalten. Das ist so wichtig. Auch wenn wir beide in diesem öffentlichen Raum sind, gehört das, was wir haben, uns. Ich glaube, das ist etwas, das ich immer tun werde. Die Leute wollen so viel von dir. Das Schöne ist, dass wir beide so empfinden, und das ist etwas, das wir für uns behalten werden.“