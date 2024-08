Stars Jimi Hendrix: Sein Geist spukt in altem Aufnahmestudio herum

Jimi Hendrix - the Fifth Dimension Club on August 15, 1967 in Ann Arbor, Michigan - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 08:00 Uhr

Der Geist von Jimi Hendrix soll in einem legendären Aufnahmestudio spuken, an dessen Aufbau er mitgewirkt hat.

Der ‚All Along the Watchtower‘-Rocker starb am 18. September 1970 im Alter von 27 Jahren, nachdem er eine Überdosis Barbiturate eingenommen hatte. Seine ehemaligen Toningenieure im Electric Lady Music Hub in New York sind sich aber sicher, dass der Geist des Sängers noch immer hier ist. Genauer gesagt in diesem Tonstudio, wo sie ihn mehrmals gesehen haben wollen.

Der Grammy-Preisträger Michael Brauer sagte der ‚New York Post‘: „So ziemlich jeder Assistent, den ich kenne, hat spät in der Nacht irgendeine Art von Sichtung gehabt, wenn er alleine war.“ Er fügte hinzu, dass er einmal dachte, er habe gesehen, wie sein Assistent in die Lounge des Studios in Greenwich Village ging, aber er war überzeugt, dass es sich um einen Geist handelte. Michael sagte: „Ich habe ihn angerufen, weil ich ihn brauchte, um etwas zu fixen, aber er hat nicht geantwortet. Ich rief wieder – nichts – also stand ich auf und als ich zur Tür ging, kam er aus der anderen Richtung herein. Ich habe den Live-Raum abgesucht. Es war leer. Mein Assistent war auf der Toilette gewesen.“

Ein namentlich nicht genannter Tontechniker erzählte der ‚Post‘ auch von Spukerscheinungen in Jimis altem Studio: „Ich ging in den Live-Raum, nachdem ich dachte, es sei eine ‚Person‘, nur um dort niemanden zu finden, außer dem Fernseher, der statisch spielte.“ Bei einer anderen Gelegenheit sagte der Mischer, er habe ein Kleid im Studio hängen sehen, in dem sich niemand befand. Er fügte hinzu: „Ich drehte mich um und sah den Bruchteil einer Sekunde ein silbernes Kleid, das neben dem Patchbay schimmerte.“

Jimis Studio ist das Thema des neuen Dokumentarfilms ‚Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision‘. Der Ort war ein Nachtclub, bevor Jimi und sein Manager Michael Jeffrey 1968 mit der Renovierung begannen. Es wurde im August 1970 als Electric Lady Studios eröffnet. Wenige Wochen nach der Eröffnung verstarb Jimi. Der ehemalige Produzent des Musikers, Eddie Kramer, der in der Dokumentation über das Studio eine wichtige Rolle spielt, fügte der ‚Post‘ gegenüber hinzu: „Es gibt einen Geist von Jimi Hendrix im Studio, irgendwo, ob an den Wänden oder an der Decke. In der Atmosphäre. Er ist irgendwie darin eingebettet. Sein Geist ist sehr stark. Daran glaube ich wirklich. Ich denke, jeder Künstler, der die Präsenz von Electric Lady beehrt hat, hat das gefühlt. Ich würde sagen, 99,9 Prozent der Leute kommen rein und sagen: ‚Ich fühle etwas.‘“