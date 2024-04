Stars John Cena: Er will Shay Shariatzadehs Sicherheit und Wohlergehen“ schützen

Shay Shariatzadeh - John Cena - Famous - Argylle premiere - London - January 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 14:00 Uhr

Der Star hält seine Ehe privat, weil er „Sicherheit und Wohlergehen" seiner Partnerin schützen möchte.

John Cena hält seine Ehe privat, weil er Shay Shariatzadehs „Sicherheit und Wohlergehen“ schützen möchte.

Der 46-jährige Star ist seit dem Jahr 2020 mit der 35-jährigen Shay verheiratet und fest dazu entschlossen, seine Frau vor dem Rampenlicht zu schützen.

Während eines Auftritts im ‚Armchair Expert‘-Podcast verriet John: „Eines der Versprechen, die ich ihr vor dem Altar gab, war: ‚Ich werde dich niemals in Gefahr bringen, sonst werde ich mein Bestes tun, um dir keinen unangemessenen Schaden zuzufügen.‘ Vieles geht dabei also einfach um echte Sicherheit. Und das heißt aber nicht, dass jeder da draußen schlechte Absichten hat oder wir jemals jemandem Bösen über den Weg laufen würden, aber man weiß ja auch nie, wann sich jemand bedroht fühlt. Wenn sich meine Frau, die meine Reisepartnerin und Lebenspartnerin ist, jetzt an all diesen neuen Orten, die wir besuchen, unsicher oder unwohl fühlt, dann muss ich in meinem Privatleben eine weitere Hürde überwinden. Es ist einfach eine Übung in der Stärke von Grenzen und dem Wert vom Setzen von Grenzen.“ Im Februar hatte John zugegeben, dass er „zu viel Angst“ gehabt habe, um mit Shay zu reden, als sie sich zum ersten Mal trafen. Der zum Schauspieler gewordene Wrestler sei von der Prominenten überwältigt gewesen, als er sie zum ersten Mal in einer Bar in Vancouver sah.