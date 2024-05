Stars JoJo Siwa: Dance Moms war ausschlaggebend

JoJo Siwa at Dance Moms Reunion premiere in New York City - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 13:36 Uhr

Die 20-jährige Sängerin ist dankbar für ihren Karrierestart bei der Reality-Show.

Für JoJo Siwa war ‚Dance Moms‘ ausschlaggebend für ihre Karriere.

Die 20-jährige YouTuberin begann ihre Arbeit im Showbiz 2015 bei der umstrittenen Reality-Show, in der junge Tanztalente von einer strengen Choreografin mit harschen Worten zu Höchstleistungen angetrieben wurden. Nachdem sich einige der ehemaligen ‚Dance Moms‘-Darstellerinnen im Nachhinein von dem Format abgewandt hatten, beteuerte JoJo zuletzt in der Sondersendung ‚Dance Moms: The Reunion‘ ihre Treue zur Show. In ihrem Podcast ‚JoJo Siwa Now‘ schlug die Sängerin jetzt jedoch überraschend andere Töne an. „Heute schauen wir zurück, nicht unbedingt dahin, wo alles angefangen hat und wie ich zu einer bekannten Person geworden bin, sondern zu etwas, das wirklich ausschlaggebend für meine Karriere und bedeutend für mich war: ‚Dance Moms‘“, erzählt JoJo in der aktuellen Folge. „Die ‚Dance Moms‘-Reunion fand gerade statt und diese ‚Dance Moms‘-Reunion war für mich auf jeden Fall mit gemischten Gefühlen verbunden.“

JoJo und ihre Mutter hatten ‚Dance Moms‘ auf den Rat eines anonymen Promis überraschend mitten in der sechsten Staffel verlassen. „Ich glaube es war die beste Entscheidung für mich, ‚Dance Moms‘ zu verlassen, als ich es noch liebte“, erklärt sie ihren Ausstieg. Die ‚Karma‘-Interpretin war zuletzt vermehrt aufgrund ihres extrem selbstbewussten Auftretens und einiger Aussagen über ihre neue Single, die sich später als falsch herausstellen sollten, in die Kritik geraten. Auch JoJos schwierige Kindheit bei ‚Dance Moms‘ kam dabei wiederholt zur Sprache. „Es gab viele Tränen, viel Blut, viel Schweiß, aber schaut, wohin es mich gebracht hat“, resümiert JoJo ihre Zeit als Kinderstar. „Es ist ein riesiger Teil meiner Karriere, für den ich auf immer und ewig unglaublich dankbar sein werde.“