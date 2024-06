Berti Vogts und mehr Jürgen Klinsmann und Co: Klassentreffen der Europameister von 1996

Achterbahnfahrt für Berti Vogts und Co. im Europapark. (smi/spot)

SpotOn News | 10.06.2024, 16:33 Uhr

Kurz vor dem Start der Europameisterschaft 2024 versammelt sich die Klasse von 1996. Die letzten deutschen EM-Sieger um Jürgen Klinsmann besuchten den Europa-Park. Nicht zum ersten Mal in dieser Konstellation.

Kurz vor dem Start der Heim-EM versammelten sich die letzten deutschen Europameister zu einem Ausflug. Spieler und Trainer des deutschen Kaders, der 1996 in England den EM-Titel gewann, besuchten den Europa-Park. Dabei war der damalige Bundestrainer Berti Vogts (77) und sein Co-Trainer Rainer Bonhof (72).

Von den Spielern war der damalige Kapitän Jürgen Klinsmann (59) ins baden-württembergische Rust gekommen. An seiner Seite bummelten unter anderem Fredi Bobic (52), Andreas Köpke (62), Steffen Freund (54), Stefan Kuntz (61) und Thomas Häßler (58) durch den größten Freizeitpark Deutschlands. Auch Betreuer des Kaders von 1996 war eingeladen.

Auf dem Programm stand ein Galaabend zu Ehren der Europameister. Dazu streunten Klinsmann und Co. durch den Park und fuhren mit der Alpenachterbahn "Enzian". Sie besichtigten auch den neuen Themenbereich Kroatien. Gegen das Land von der Balkanhalbinsel hatte sich die deutsche Mannschaft übrigens bei der EM durchgesetzt. Im Viertelfinale gewann Deutschland mit 2:1. Am 30. Juni 1996 reckte dann Jürgen Klinsmann den EM-Pokal nach einem Sieg über Tschechien im Wembley-Stadion in den Himmel.

"Jetzt seid ihr dran"

Im Rahmen des Besuchs übergaben die Alt-Europameister symbolisch den Staffelstab an den aktuellen Kader für die Heim-EM. Sie enthüllten ein Banner mit den beiden Jahreszahlen 1996 und 2024. "Jetzt seid ihr dran!" steht zwischen den Ziffern.

Für die Klasse von '96 war es übrigens nicht der erste Ausflug in den Europa-Park. Bereits 2021 feierten die Beteiligten das 25. Jubiläum des Titelgewinns in Rust. Auch vor drei Jahren führten Berti Vogts und Jürgen Klinsmann die Delegation an.