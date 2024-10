Stars Julianne Hough: Sie ist wieder offen für die Liebe

Julianne Hough Tony Awards June 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2024, 08:00 Uhr

Julianne Hough ist „bereit“, sich wieder mit Männern zu verabreden.

Die 36-jährige Tänzerin, die 2007 als Profi in der ABC-Sendung ‚Dancing with the Stars‘ berühmt wurde, bevor sie Schauspielerin, Jurorin und Moderatorin wurde, trennte sich 2022 nach fünf Jahren Ehe von dem Eishockeyspieler Brooks Laich. Nun sei sie wieder „offen“ für die Idee, die Liebe zu finden, konzentriert sich aber hauptsächlich auf ihre Fernsehkarriere.

Gegenüber ‚People‘ sagte sie: „Ehrlich gesagt, halte ich einfach mein Herz offen und lasse die Jahreszeiten fließen und konzentriere mich auf ‚Dancing with the Stars‘. Aber mein Herz ist offen, ich bin bereit dafür, aber ich suche nicht aktiv nach irgendetwas.“ Die ‚Grease Live!‘-Darstellerin merkte an, dass Romantik für sie als solche nie ein Ziel sei und sie das Dating nur als „Teil“ ihres Lebens betrachte und nicht als das Ganze. Sie sagte: „Für mich habe ich einfach das Gefühl, dass es einfach ein Teil meines Lebens ist. Es ist nicht so, dass es jemals ein Ziel wäre. Es wird einfach immer ein Teil meines Lebens sein. Ich genieße es wirklich, auf Retreats zu gehen und Kontakte zu knüpfen.“

Vor ihrer Ehe mit Brooks hatte Julianne eine dreijährige Beziehung mit Ryan Seacrest und merkte kürzlich an, dass sie sich „unsicher“ fühlte, weil sie sich während ihres Aufstiegs zum Star kennengelernt hatten. Sie befürchtete, dass andere denken könnten, dass sie nur wegen des Ruhms mit ihm zusammen war. Im Podcast ‚Armchair Expert‘ erzählte sie dem Moderator Dax Shephard: „Der Teppich wurde unter mir weggezogen und ich flog einfach und erlebte Dinge, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existieren. Aber dann hatte ich diese Unsicherheit, dass ich dachte: Ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich aus diesem Grund mit ihm zusammen bin.“