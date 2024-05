Gala seiner Foundation Kaley Cuoco teilt Erinnerungen an verstorbenen TV-Vater John Ritter

John Ritter spielte Kaley Cuocos Vater in "8 Simple Rules". (eyn/spot)

SpotOn News | 10.05.2024, 14:52 Uhr

Kaley Cuoco findet 21 Jahre nach seinem Tod liebevolle Worte für ihren ehemaligen Co-Star John Ritter. "Er hat viele Leben berührt", erinnerte sie sich. Der Schauspieler war 2003 an einer Aortendissektion gestorben.

Kaley Cuoco (38) hat bei der "An Evening from the Heart"-Gala des verstorbenen John Ritters (1948-2003) gedacht. Bis zu seinem Tod 2003 spielte er zwei Staffeln lang ihren Vater in der Serie "8 Simple Rules". "Er war so witzig und er liebte seine Fans. Er war so gut", erinnerte die Schauspielerin sich gegenüber "People" an den Verstorbenen.

Video News

Auch ihre liebste Geschichte mit dem US-Amerikaner erzählte Cuoco. "Ich erinnere mich, als wir '8 Simple Rules" drehten, hat [er] mir immer erzählt, dass er vor dem Publikum absichtlich Mist gebaut hat, um sie zum Lachen zu bringen. Und ich sagte: 'Niemals!' Und dann sah ich zu, wie er es immer wieder vermasselte, obwohl ich wusste, dass er die Szenen kannte", berichtete sie. Ritter habe sich selbst nicht so ernst genommen und so für zahlreiche Lacher gesorgt.

Cocuo steht Ritters Familie sehr nah

Die Veranstaltung der "The John Ritter Foundation for Aortic Health" feierte das Leben des Schauspielers und sammelte Geld, um das Bewusstsein für Aorta-Gesundheit zu schärfen. Kaley Coco schwärmte von dem Engagement von John Ritters Familie. "Ich würde alles für seine Frau und seine Kinder tun. Und ich bin wirklich sehr stolz, hier zu sein und ihn zu ehren", betonte sie. John Ritter habe zu Lebzeiten viele Menschen bewegt.

John Ritter verstarb 2003 im Alter von 54 Jahren an einer fehldiagnostizierten Aortendissektion. Er hinterließ seine Frau Amy Yasbeck (61) und vier Kinder. Nach seinem Tod gründete die Familie die Stiftung, die sich seitdem der Aufklärung über die Gesundheit der Aorta verschrieben hat.

Kaley Cuoco stand ihrem TV-Vater sehr nah. Die "Big Bang Theory"-Darstellerin nimmt regelmäßig an der Veranstaltung teil und postet zu seinem Todestag immer wieder Tribute.