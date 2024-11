Stars Katharine McPhee und David Foster: Kein Problem mit dem Alter

Bang Showbiz | 05.11.2024, 14:00 Uhr

Das Paar kämpft in seiner Beziehung „nicht gegen das Alter“.

Die 40-jährige Sängerin ist seit 2019 mit dem Plattenproduzenten David (75) verheiratet und sie hat betont, dass sie beide ihre jüngsten runden Geburtstage „willkommen“ geheißen haben.

Sie erzählte ,People’: „Ehrlich gesagt denke ich, dass wir beide uns in dieser Hinsicht sehr ähnlich sind. Ich habe meine 40er willkommen geheißen, und David hatte keine Gespräche über ,Oh, ich kann nicht glauben, dass ich 75 bin’, oder ich habe nicht gesagt ,Oh, ich kann nicht glauben, dass ich 40 bin. Ich trauere wirklich darüber.’ Wir haben nichts davon getan. Wir sind also beide aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir akzeptieren das Leben so, wie es kommt, und kämpfen nicht gegen das Älterwerden an, weil es einfach immer besser wird.“

Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Rennie, zwei Jahre alt, und Katharine sagt, dass ihr großer Altersunterschied zu sehr unterschiedlichen Ansichten über die Erziehung ihres Kindes geführt hat.