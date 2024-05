"Als die Met Gala noch schick war" Katherine Schwarzenegger schießt gegen die Met Gala

Katherine Schwarzenegger war nicht bei der Met Gala. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 10:45 Uhr

Am Montagabend (6. Mai) lockte die Met Gala alles, was in der Promiwelt Rang und Namen hat, nach New York. Katherine Schwarzenegger war allerdings nicht dabei. Sie kann der Veranstaltung nichts mehr abgewinnen.

Bei der diesjährigen Met Gala am 6. Mai stand alles unter dem Motto "A Garden of Time". Dementsprechend bunt und auffällig waren die Looks der Prominenten, die über den prestigeträchtigen roten Teppich schritten. Katherine Schwarzenegger (34) war nicht dabei – und kann den Outfits ihrer Kollegen auch nichts abgewinnen. In einer ihrer Instagram-Storys ließ sie einen fiesen Spruch über die Veranstaltung los.

Video News

"Als die Met Gala noch schick und stilvoll war", schrieb die Autorin im Netz zu einem Foto, das ihre Mutter Maria Shriver (68) im Jahr 2001 auf der Veranstaltung zeigt. Auf dem Bild ist sie in einer seidenen, hellblauen Robe mit dem passenden Schal und diamantbesetztem Schmuck zu sehen.

Maria Shriver erinnert an ihre Zeit bei der Met Gala

Den Schnappschuss hatte die Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger (76) zuvor selbst auf ihrem Social-Media-Account veröffentlicht. "Es ist der erste Montag im Mai und die Met Gala ist im Gange! Als ich 2001 dabei war, ging es etwas ruhiger zu, aber ich dachte, ich teile ein paar Fotos von diesem wunderbaren Abend mit euch", hieß es in der Bildunterschrift.

Die Met Gala wird seit 1973 im Mai im Metropolitan Museum of Art in New York City ausgetragen. Jedes Jahr fiebern Mode-Fans aus aller Welt dem Event entgegen, bei dem die Promis einander mit extravaganten Outfits übertrumpfen. 2024 wurden besonders die spektakulären Looks von Zendaya (27), Kim Kardashian (43) oder Tyla (22) viel diskutiert.