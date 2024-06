Stars Katie Holmes: Zweites Karrierestandbein?

Katie Holmes - Michael Kors Collection Fall/Winter 2024 Runway Show - - Gett BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2024, 15:19 Uhr

Die Schauspielerin will sich offenbar demnächst als Schriftstellerin versuchen.

Katie Holmes plant eine zweite Karriere als Schriftstellerin.

Die 45-jährige Schauspielerin, die in den Neunzigern durch die Teenie-Serie ‚Dawson’s Creek‘ weltweit bekannt wurde, hat in den vergangenen Jahren vermehrt hinter der Kamera gearbeitet. Nach einigen Erfolgen als Drehbuchautorin und Regisseurin will Katie demnächst außerdem ihren ersten Roman veröffentlichen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ verriet sie über ihr neues Projekt: „Ich möchte gerne weiter meine eigenen Filme schreiben und Regie führen. Vielleicht ein paar Bücher schreiben — Romane.“

Auch in Sachen Mode war die Hollywoodikone zuletzt hinter den Kulissen aktiv. Mit der französischen Marke ‚APC‘ arbeitete sie an verschiedenen Designs und würde zukünftig gerne ebenfalls ihre eigenen Beauty-Produkte auf den Markt bringen. „Absolut, ich würde gerne eine Beauty-Linie veröffentlichen“, erklärte Katie auf Nachfrage der Reporter. Dass sie für viele ihrer Fans immer noch eine Art Sexsymbol ist, kann die Mutter einer Tochter allerdings nicht zu hundert Prozent annehmen. Sie erzählt: „Ich bin nicht sexy. Ich bat früher immer einen Freund von mir darum, zu meinen Fotoshootings zu kommen, damit sie mich nicht auf diese Weise darstellen. Ich glaube, ich wollte einfach Schauspielerin sein.“