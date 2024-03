Stars Katie Price: Konkurrenz mit 20-Jährigen

Katie Price - APRIL 2023 - Vardy v Rooney The Wagatha Christie Trial Gala Night - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2024, 08:00 Uhr

Die TV-Bekanntheit hät sich für "weiser und erfahrener" als jüngere Kollegen in der Branche.

Katie Price will nicht auf Leute hören, die sie als „alt und abgehärmt“ bezeichnen.

Die prominente Britin sprach in einer Folge ihres Podcasts über die Zuschrift einer Hörerin. Diese schrieb, dass ihre Kollegen ihr das Gefühl gäben, ein „Dinosaurier“ zu sein, weil sie eine der ältesten im Job sei. Daraufhin erklärte die 45-Jährige, dass es ihr oft genauso gehe.

„Ich bin ein gutes Beispiel dafür, wie man sich alt fühlt. Ich werde im Mai 46 Jahre alt und im Grunde muss ich mit Leuten in ihren Zwanzigern konkurrieren, weil es nicht viele Leute in meinem Alter gibt, die das tun, was ich tue, und die auch das tun, was die 20-Jährigen tun“, erzählte das Glamour-Model.

Katie schämt sich jedoch nicht für ihr Alter und verweist auf ihre langjährige Erfahrung in der Branche. „Ich verstehe also, worum es geht, und ich denke einfach, dass ich weiser und erfahrener bin und den Job besser machen kann. Um ehrlich zu sein, viele Leute sind nicht wirklich… sie machen mich dafür fertig. Sie sagen, ich sei alt und abgehärmt und so, aber ich weiß, dass ich besser aussehe als einige der Leute, die das sagen“, fügte sie hinzu.

Direkt an die fragliche Hörerin gerichtet erklärte Katie außerdem: „Es ist, wie es ist, und du hast ja immer noch den Job, also würde ich mir keine Sorgen machen. Sollen sie dich doch einen Dinosaurier nennen! Altersdiskriminierung.“