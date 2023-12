Stars Keke Palmer: Hollywood ist ein Geschäft wie jedes andere

Keke Palmer - April 2023 - LGBT Center hosts The Center Gala - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:22 Uhr

Die 30-jährige Schauspielerin ist der Meinung, dass die Filmfabrik sich nicht von anderen Branchen unterscheidet.

Keke Palmer findet, dass Hollywood sich ganz und gar nicht von anderen Branchen unterscheidet.

Die 30-jährige Schauspielerin meldete sich jetzt in den sozialen Netzwerken zu Wort, nachdem ihre Kollegin Taraji P. Henson sich vor kurzem über die Arbeitsbedingungen im Showgeschäft beschwert hatte. Als Antwort auf die Kritik schrieb Keke auf Instagram: „Die Unterhaltungsbranche ist wie jede andere Branche auch. Wir machen Geschäfte, damit unsere Marke Bestand hat. Die Marke und das Geschäft sind wir selbst. […] Um Geld zu verdienen muss man Geld ausgeben, was einem also viel vorkommt, wird von viel weggenommen. Dabei gibt es immer noch Privilegien, je nachdem aus welcher Perspektive man es betrachtet […].“

Dass auch Hollywoodstars finanzielle Probleme haben, sei vielen Menschen nicht bewusst, so Keke weiter: „Ich arbeite, weil ich es MUSS. Wir haben alle unterschiedliche Jobs und manche davon machen wir gern, aber auch, weil wir es müssen. Um erfolgreich zu sein und in Amerika zu leben ist das der einzige Weg […]. Deshalb ist Unternehmergeist so wichtig, aber auch das allein kostet viel!“