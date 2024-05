Stars Kendall Jenner: Ihr geht es mental nicht gut

Kendall Jenner at the 2024 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 10:00 Uhr

Das Model gesteht, derzeit "trauriger" und "ängstlicher" als sonst zu sein.

Kendall Jenner enthüllt, dass sie derzeit mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Die Reality-TV-Darstellerin hat in den vergangenen Jahren offen über ihre Angstzustände gesprochen. Nun gesteht die 28-Jährige, dass sie gerade eine besonders harte Zeit durchmacht.

„Ich sehe nicht ein, warum ich nicht ehrlich sein sollte. In meiner Karriere fühle ich mich im Moment sehr stabil, sehr hoffnungsvoll. Aber ich habe zwei harte Monate hinter mir. Ich war nicht mehr ich selbst und meine Freunde sehen das“, offenbart das Supermodel. „Ich bin trauriger als sonst. Ich bin viel ängstlicher als sonst. Ich werde also nicht hier sitzen und so tun, als wäre alles perfekt.“

Die brünette Schönheit fügt hinzu: „So ist das Leben – ich werde diese Gefühle immer wieder erleben. Wenn mich jemand in früheren Interviews nach meinem mentalen Zustand gefragt hat, sagte ich immer: ‚Mir geht es im Moment großartig, aber das ist es, womit ich zu kämpfen hatte.‘ Nun, im Moment stecke ich gerade drin.“

Auf die Frage, weshalb es ihr nicht gut geht, antwortet sie im Gespräch mit dem ‚Vogue‘-Magazin: „Sagen wir einfach, es geht um die persönliche Lebensreise. Ich bin von Natur aus oft gestresst und ein Kontrollfreak. Dafür kann ich mich bei meiner Mutter bedanken. Es ist auch eine Art Übergangszeit für mich.“

Kendall hofft jedoch, dass sie ihre emotionalen Probleme aus dem Weg räumen kann, bevor sie nächstes Jahr 30 wird. „Ich bin emotional so müde, aber ich denke, das ist gut. Es ist fast so, als würde ich etwas für meine 30er loswerden. Das ist meine Theorie“, erklärt sie.