Stars Kendall Jenner: Sie will Mama werden

Kendall Jenner - The Fashion Awards 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 10:00 Uhr

Das Model würde gerne“ Mutter werden.

Kendall Jenner würde gerne“ Mutter werden.

Die 28-Jährige, die 2007 durch ihre Auftritte bei ‘Keeping Up with the Kardashians‘ berühmt wurde, ist zwar das einzige Mitglied ihrer Familie, das noch kein Baby hat, aber sie hofft, dass dies im nächsten Jahrzehnt der Fall sein wird. Sie sagte der ‘Vogue’: „Ich träume vor allem von Langlebigkeit. Auch wenn ich älter bin, hoffe ich, dass die Leute immer noch an mich denken werden. Ich möchte im Laufe der Jahre im Rampenlicht stehen. Ich würde gerne eine Familie gründen, Mutter werden und Kinder haben.“

Kendall, die derzeit mit dem Rapper Bad Bunny zusammen ist, hat kürzlich zugegeben, dass sie Supermodel Christy Turlington und ihre Herangehensweise an ihre Karriere immer bewundert hat und hofft, in ihre Fußstapfen zu treten, indem sie sicherstellt, dass ihr Privatleben eine Priorität bleibt. „Als Kind habe ich viel Zeit damit verbracht, ihr Gesicht zu betrachten. Sie wirkte so ruhig und gefasst. Ich habe ihre Energie bei all dem wirklich zu schätzen gewusst. Und ich habe das Gefühl, dass ihr das Leben außerhalb des Modelns und die Familie sehr wichtig waren. Beziehungen bedeuten mir so viel, und ich kann es kaum erwarten, eines Tages ein Leben mit jemandem zu führen, Kinder zu haben, eine Familie zu gründen. Christy gibt einfach gute Vibes ab. Vielleicht hat sie sich ein bisschen weniger Sorgen gemacht! Ich denke, das ist wirklich cool.“

Kendall ist „aufgeregt“, eines Tages Mutter zu werden, doch sie hat nicht das Gefühl, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür ist. Sie sagte kürzlich dem ‘WSJ’: „Ich bin aufgeregt wegen dieser Zeit in meinem Leben. Ich weiß nur, dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist.”