"Ich verstecke mich & meinen Körper" Kerry Katona: Warum ist sie so unzufrieden mit ihrem Körper?

Bang Showbiz | 06.03.2023, 18:00 Uhr

Kerry Katona enthüllte, dass sie derzeit ihren Körper „hassen“ würde.

Die 42-jährige Prominente, die von 2002 bis 2006 mit dem Westlife-Sänger Brian McFadden verheiratet war und mit ihm die 21-jährige Molly und die 20-jährige Lilly-Sue hat, ist heute mit Ryan Mahoney verlobt und nahm ihre Familie vor kurzem mit in den Urlaub in die Türkei.

„Ich versuche derzeit meinen Körper zu verstecken“

Im Urlaub bemerkte Katona jedoch, dass sie jetzt versuchen würde, sich „zu verstecken“, wenn es um ihre Figur geht. In einem am Sonntag (5. März) auf ihrem Kanal auf YouTube geteilten Video ging Kerry mit ihren Töchtern einkaufen und erzählte: „Ich versuche derzeit, mich mit meinem Körper zu verstecken, weil ich mich gerade selbst hasse. Ich weiß, dass das nicht so gut ist. Ich sollte eine körperpositive mentale Einstellung haben.“

Obwohl sie sich im Januar für eine Bauchdeckenstraffung unters Messer gelegt hatte und von den Ergebnissen auch begeistert zu sein schien, hat die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin verraten, dass sie „auf einer Mission“ sei, um die Pfunde wieder loszuwerden, bevor sie im September ihren 43. Geburtstag feiert.