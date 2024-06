Umjubelt bei den Filmfestpielen Kevin Costner: Mit Tränen, Kindern und Schnauzer in Cannes Kevin Costner hat den roten Teppich in Cannes zur Familiensache gemacht. In Begleitung von fünf seiner sieben Kinder kam er zu der Premiere des Westernepos „Horizon: An American Saga“ am Sonntagabend. Es war nicht der einzige Grund, warum sich der Star emotional zeigte.