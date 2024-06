Stars Kevin Costner: Scheidung war vernichtend

Bang Showbiz | 28.06.2024, 12:41 Uhr

Der 69-jährige Schauspieler bezeichnet seine Trennung als einen „vernichtenden Moment“ in seinem Leben.

Der 69-jährige Filmstar ist wieder offiziell Single, nachdem der langwierige Scheidungsprozess von Christine Baumgartner Anfang des Jahres endlich zum Abschluss kam. Der Schauspieler und die Designerin waren von 2004 bis 2024 verheiratet. Über den Split verriet Costner jetzt im Gespräch mit ‚CBS Mornings‘: „So etwas ist ein vernichtender Moment. Es ist kraftvoll. Es tut weh. Aber ich sehe nach vorne. Ich habe keine Wahl — meine Kinder schauen mir zu. Ich kann nicht welken wie ein Gänseblümchen, ich muss weitermachen.“

Mit seiner Ex-Frau zieht Costner die Kinder Cayden (16), Hayes (15) und Grace (14) groß. Vor den Auswirkungen der schwierigen Scheidung will er seinen Nachwuchs so gut es geht schützen, erklärte der Hollywoodstar im Interview weiter: „Ich muss weiterhin ich selbst sein und besonders darauf achten, wer sie sind.“ Obwohl er aktuell erst einmal sein frisch zurückerlangtes Junggesellenleben genießen will, kann sich Costner zukünftig dennoch eine neue Beziehung vorstellen. Auf die Frage, ob er immer noch auf die große Liebe hofft, antwortete er ‚PEOPLE‘ vor einer Weile: „Ja, ich glaube, dass jeder gerne verliebt sein möchte.“