Khloé Kardashian: Das sagt sie heute über Ex Tristan Thompson

Tristan Thompson and Khloe Kardashian - Tristans LA birthday 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 09:10 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin spricht über das Verhältnis zu ihrem Ex-Partner, der sie gleich mehrere Male betrog.

Khloé Kardashian und Tristan Thompson waren „nicht füreinander bestimmt“.

Die Reality-TV-Darstellerin wurde während ihrer turbulenten On-Off-Beziehung mit dem Basketballspieler gleich mehrmals von ihm betrogen. Ihre Romanze zerbrach endgültig, nachdem der 33-Jährige ein Kind mit seiner Affäre Maralee Nicholas zeugte. Zu der Zeit erwartete das Paar bereits den gemeinsamen Sohn Tatum (21 Monate). Zusammen haben Khloé und Tristan außerdem die sechsjährige Tochter True.

Im Podcast ‚SHE MD‘ nimmt die 39-Jährige ihren Ex-Partner in Schutz. „Er hat Fehler gemacht. Aber er ist der netteste Kerl und wir verstehen uns jetzt so gut“, beteuert sie. Khloé zeigt sich dankbar, dass sie nach wie vor ein so gutes Verhältnis mit ihrem Ex hat. „Wir sind nicht dazu bestimmt, zusammen zu sein, aber er war dazu bestimmt, der Vater dieser Kinder zu sein. Und wir kommen so gut miteinander aus und ich bin wirklich dankbar dafür, weil meine Eltern so gut miteinander ausgekommen sind“, erklärt sie.

Kürzlich offenbarte die Blondine, dass es für sie schwer war, dem NBA-Star nach der Trennung gegenüberzutreten. Im Gespräch mit dem ‚Tmrw’ Magazin erklärte Khloé: „Bei mir und Tristan wäre es wirklich einfach gewesen, nie wieder mit ihm zu reden und ihn einfach schlecht zu machen oder was auch immer. Natürlich. Aber es ist viel schwieriger, nett zu sein. Es ist viel schwieriger, wenn man wirklich wütend auf jemanden ist.“