Stars Khloe Kardashian: 40. Geburtstag mit Dolly-Parton-Motto

Khloe Kardashian Instagram 01.07.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2024, 14:45 Uhr

Die Reality-Ikone feierte den besonderen Meilenstein im Stil der legendären Country-Sängerin.

Khloe Kardashian wählte für ihren Geburtstag Dolly Parton als Motto.

Die Reality-Ikone ist am Donnerstag (27. Juni) 40 Jahre alt geworden und feierte diesen besonderen Anlass gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freunden am Samstag (29. Juni) mit einer großen Party. Für das ausschweifende Fest nahm sich Khloe Country-Legende Dolly Parton zum Vorbild, indem sie ein großes Schild mit der Aufschrift „Khloewood“ in Anspielung auf Partons Freizeitpark ‚Dollywood‘ über dem DJ-Booth aufstellte. Getränke bekamen die Gäste an einer Bar namens „Khlo$ Saloon“, bevor sie ihr Können auf einem mechanischen Bullen austesten durften.

Für ihre Geburtstagsparty im Country-Stil hatte Khloe selbstverständlich auch ein passendes Outfit bestehend aus einem Jeanskorsett mit passenden Western-Chaps ausgewählt. Auch ihre Schwestern Kim und Kourtney kamen erwartungsgemäß getreu dem Motto gekleidet. Khloes Mutter Kris und ihre Halbschwestern Kylie und Kendall Jenner waren ebenfalls unter den Gästen. Unter ein Instagram-Video, das sie während der Vorbereitungen für den Abend zeigt, schrieb Khloe: „Oh meine Dolly, es ist Zeit zu feiern!“