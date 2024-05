Stars Khloé Kardashian: Das steckt hinter ihrem Abnehm-Erfolg

08.05.2024

Die Reality-TV-Darstellerin spricht über ihren steinigen Weg zur Gewichtsabnahme.

Khloe Kardashian verrät, wie sie es schaffte, auf lange Sicht abzunehmen.

Die Reality-TV-Darstellerin beschloss schon vor Jahren, ihre Ernährung und ihren Lebensstil umzustellen. Allerdings sei das kein einfacher Prozess gewesen. „Ich war die meiste Zeit meines Lebens übergewichtig. Gott, meine Reise zur Gewichtsabnahme. Es hat bei mir Jahre gedauert“, räumt die 39-Jährige im ‚SHE MD‘-Podcast ein. „Ich war schon immer pummelig – eher athletisch. Ich habe immer Sport getrieben. Ich war einfach nie in Form.“

Doch Khloé hat es geschafft, ihren Körper und ihren Geist durch eine Reihe von „Lebensstiländerungen“ zu verändern. „Ich ließ, sagen wir mal, alle Limonaden weg. Nach und nach ließ ich alles weg. Ich machte das eine Woche lang und dann ließ ich eine andere Sache weg, weil ich gemerkt habe, dass ich jede Diät gemacht habe, die es gibt, als ich jünger war“, gesteht sie.

Die Zweifach-Mama offenbart, dass sie in jüngeren Jahren aus emotionalen Gründen zu essen begann. „Ich war ein sehr emotionaler Esser, aber wenn ich dann fertig war, dachte ich immer: ‚Warte! Ich habe mich beim Essen so gut gefühlt. Und dann… so schlecht danach.‘ Und dann weinte ich und tat es wahrscheinlich wieder, weil ich traurig war und das Eis wieder brauchte. Und es war dieser verrückte, sich wiederholende Zyklus.“ Den Teufelskreis brach Khloé schließlich dadurch, indem sie „geduldig“ mit sich selbst war. „Ich habe mir einfach Zeit gelassen“, erklärt sie.