Stars Kim Kardashian: Geheimes Tattoo!

Kim Kardashian - The Swarovski x SKIMS Celebration 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2023, 14:59 Uhr

Die Reality-Queen hatte eigentlich behauptet, niemals ein Tattoo machen lassen zu wollen.

Kim Kardashian hat sich ein geheimes Tattoo stechen lassen.

Die SKIMS-Gründerin behauptete ursprünglich, dass eine Tätowierung für sie niemals infrage kommen werde. Noch vor längerer Zeit sagte Kim, dass ein Tattoo auf ihrem Körper einem „Aufkleber auf einem Bentley“ gleichkommen würde. Jetzt verriet die vierfache Mutter jedoch, dass sie sich bereits nach ihrem Auftritt in der Sketchshow ‚Saturday Night Live‘ im Jahr 2021 ein Unendlichkeitssymbol auf der Innenseite ihrer Unterlippe verewigen ließ. In der neusten Ausgabe von ‚The Kardashians‘ erklärte Kim ihren Bekannten: „Leute, es gibt etwas, das ihr nicht über mich wisst. All meine Freunde und ich haben uns dasselbe Tattoo stechen lassen. Alle anderen machten es auf der Hand, aber ich dachte mir: ‚Da lasse ich mir niemals ein Tattoo stechen.‘“

Daraufhin präsentierte Kim allen Anwesenden das Unendlichkeitssymbol auf ihrer Unterlippe. In einem Clip war außerdem zu sehen, wie die SNL-Gastgeberin den Körperschmuck in einem New Yorker Studio stechen ließ. An ihrer Seite war damals auch ihre Schwester Khloe Kardashian. Im Video erklärt Kim: „Ich habe endlich einen Aufkleber auf den Bentley geklebt.“ Für ihre spontane Tattoo-Entscheidung hat die 43-Jährige außerdem eine gute Erklärung: „So feiert man SNL, mit einem kleinen Tattoo, um 4:30 Uhr morgens.“