Film Kirsten Dunst: Sie überredete Jesse Plemons zur Rolle

Kirsten Dunst and Jesse Plemons - April 2024 - Civil War premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 08:00 Uhr

Kirsten Dunst musste Jesse Plemons davon überzeugen, eine kleine Rolle in ‚Civil War‘ zu spielen.

Die 41-jährige Schauspielerin ist mit ihrem Hollywood-Kollegen Jesse (36) verheiratet und spielt in dem kommenden Drama eine bekannte Kriegsfotojournalistin. Für den Film brauchte die Produktion einen Schauspieler, um in einer Schlüsselszene des Films einen namenlosen Soldaten zu spielen. Diese Rolle ging an ihren Ehemann.

Gegenüber ‚MovieWeb‘ sagte sie: „Es ist keine Rolle, die er spielen wollte. Ich habe ihn gebeten, es für uns zu spielen, weil er so ein brillanter Schauspieler ist!“ Der ‚Power of the Dog‘-Star arbeitete mit Regisseur Alex Garland an dem futuristischen Film, in dem ein Team von Journalisten während des Zweiten Amerikanischen Bürgerkriegs durch die Vereinigten Staaten reist, und erklärte, dass sie sofort daran interessiert war, mit ihm zu arbeiten, nachdem sie das Drehbuch gelesen hatte. Gegenüber ‚ScreenRant‘ sagte sie: „Ich bin seit ‚Ex Machina‘ ein Fan von Alex Garland und er macht so wenige Filme. Ich habe Drehbücher von ihm gelesen, aber ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihm zu arbeiten, also war dies eine Gelegenheit. Ich wusste, dass er sich auch mit anderen Leuten traf. Also las ich sofort das Drehbuch und zoomte am nächsten Tag mit ihm. Ich wollte einfach ein Teil von dem sein, was er erzählen würde. Ich wusste, dass er jemand ist, der große Schwünge macht, und obwohl er das Wort Autor hasst, ist er einer. Er ist ein Autorenfilmer. Als ich dann die Rolle bekam, dachte ich nur: ‚Gib mir sofort eine Kamera.‘ Und dann haben wir alle zusammen geprobt und uns zwei Filme angesehen, die uns allen wirklich viel bedeutet haben, die Marie-Colvin-Dokumentation ‚Under The Wire‘ und dann ‚Come and See‘.“