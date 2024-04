"Ist vom Tisch" Kit Harington bestätigt: „GoT“-Spin-off mit Jon Snow kommt nicht

Kit Harington spielte von 2011 bis 2019 in "Game of Thrones". (jom/spot)

SpotOn News | 09.04.2024, 22:31 Uhr

Schlechte Nachrichten für alle "Game of Thrones"-Fans: Kit Harington hat in einem Interview verraten, warum das Spin-off mit Jon Snow "vom Tisch" ist.

Kit Harington (37) hat in einem Interview mit "Screen Rant" bekannt gegeben, dass das "Game of Thrones"-Spin-off rund um seine Rolle Jon Snow bei HBO nicht mehr in der Entwicklung ist. Seitdem die Fantasy-Mutterserie 2019 endete, hält der Sender mit mehreren Prequel-Serien, darunter "House of the Dragon", die Welt von Westeros und damit das Werk von George R.R. Martin (75) am Leben. 2022 wurde auch berichtet, dass HBO eine Jon-Snow-Spin-off-Serie entwickelt. Warum ist diese nun nicht mehr in Planung?

Video News

"Nicht die richtige Geschichte"

Bisher habe er nie wirklich über die Serie gesprochen, erklärt Kit Harington in dem neuen Interview. "Ich wollte nicht, dass es durchsickert, dass sie entwickelt wird, und ich wollte nicht, dass die Leute anfangen, Theorien aufzustellen und sich entweder darüber aufregen oder die Idee hassen, wenn es vielleicht nie passiert. Denn bei der Entwicklung betrachtet man alle Aspekte und prüft, ob es sich lohnt." Im Moment sei das nicht der Fall, erklärt der britische Schauspieler. "Im Moment ist es vom Tisch, weil wir alle nicht die richtige Geschichte finden konnten, die uns alle genug begeistert hat. Also haben wir beschlossen, es aufzugeben." Einen kleinen Hoffnungsschimmer lässt Harington den Fans noch: "Es kann sein, dass wir irgendwann in der Zukunft darauf zurückkommen, aber im Moment ist das nicht der Fall."

Das erste "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon" geht in diesem Sommer auf dem US-Kanal HBO weiter. Doch auch eine zweite Serien-Auskopplung zum epischen Fantasy-Erfolg ist bereits in der Mache. Für die Show "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" stehen bereits die zwei Hauptdarsteller fest. Der irische Darsteller Peter Claffey und der erst neunjährige Brite Dexter Sol Ansell werden in der Adaption der Geschichten von Dunk und Ei (oder im englischen Original: Dunk und Egg) zu sehen sein. Einen Starttermin gibt es noch nicht.