Stars König Charles: Unterkunft für Prinz Harry

Bang Showbiz | 12.05.2024, 18:24 Uhr

Berichten zufolge hätte der in Ungnade gefallene Prinz während seines Englandaufenthaltes auf einem royalen Anwesen unterbracht werden können.

König Charles soll Prinz Harry eine Unterkunft für seinen Englandaufenthalt angeboten haben.

Der in Ungnade gefallene Royal hielt sich vergangene Woche für den zehnten Jahrestag der ‚Invictus Games‘ in seiner Heimatstadt London auf. Im Vorhinein des Besuchs wurde vielfach darüber spekuliert, ob Harry, der bekanntlich seit der Abgabe seiner royalen Pflichten kein gutes Verhältnis zum Rest der britischen Königsfamilie pflegt, sich für seine Reise ein Hotelzimmer nehmen müsse. Palastinsider behaupteten jetzt jedoch, dass Charles seinem Sohn angeblich angeboten habe, ihn auf einem seiner Anwesen unterzubringen. Wie unter anderem die Zeitung ‚Sunday Times‘ in einem Artikel schrieb, habe Harry sich letzten Endes jedoch trotzdem dazu entschlossen, lieber ein Hotel für seinen London-Trip zu buchen.

Den 75-jährigen Monarchen bekam Harry den Berichten zufolge ebenfalls nicht persönlich zu Gesicht. Aus Palastkreisen hieß es weiter, dass der 39-Jährige seinen Vater auch zu keinem Zeitpunkt um ein Treffen gebeten und ihn darüber hinaus auch nicht zum ‚Invictus Games‘-Jubiläum eingeladen habe. Einige Bekannte des Prinzen behaupten dagegen, dass Harry sehr wohl weit im Voraus um eine Audienz ersucht habe. „Es scheint, als gehen die Erinnerungen in dieser Sache weit auseinander“, erklärte ein dem Buckingham Palace nahestehender Insider dazu im Gespräch mit der ‚Sunday Times‘.