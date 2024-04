Stars König Charles: Wie ein Onkel für Designer-Duo

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 10:00 Uhr

König Charles ist wie ein „Lieblingsonkel“ für die Designer Vin und Omi.

Das Öko-Krieger-Duo feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit einer Ausstellung seiner Designs, die aus Brennnesseln und anderen Pflanzenabfällen hergestellt werden, die von den königlichen Anwesen gesammelt wurden, in der Residenz des Monarchen Sandringham House. Obwohl die beiden zugaben, dass sie unwahrscheinliche Kollaborateure sind, verstanden sie sich sehr schnell mit dem König.

Vin erzählte der britischen Ausgabe des ‚HELLO!‘-Magazins: „Wir sind eine seltsame Kombination – ich meine, schaut mich an. Man würde erwarten, dass eine Zusammenarbeit mit dem König viele Barrieren hat, aber das würde nicht funktionieren, weil wir sehr fließend sind und gerne nur herumspielen und experimentieren. Wenn der Typ entspannt ist, ist er wie dein Lieblingsonkel. Er lacht, er scherzt. Wenn wir ihn sehen, wirft er mit vielen Ideen um sich und ist wirklich offen für Vorschläge. Und er ist uns weit voraus, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Daher ist es großartig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der mehr weiß als wir.“

Die Partnerschaft von Vin und Omi mit dem König begann vor sechs Jahren, als sie sich bei einer Veranstaltung für die Positive Fashion-Initiative trafen, und obwohl sie ihr Gespräch damit begannen, den damaligen Prinzen von Wales über die bevorstehende Hochzeit zwischen seinem Sohn Prinz Harry und der Schauspielerin Meghan Markle zu befragen, wechselte Charles schnell das Thema und lud sie ein, die Gärtner auf seinem Anwesen in Highgrove zu treffen. Vin erinnert sich: „Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, über die Hochzeit zu sprechen, aber er war nicht interessiert. Er sagte: ‚Komm runter nach Highgrove, ich habe tonnenweise Brennnesseln.‘ Und am nächsten Tag bekamen wir einen Brief, in dem wir eingeladen wurden. Er war wirklich interessiert an dem, was wir taten.“

Die beiden hoffen, dass ihre Ausstellung ‚Vin + Omi: Royal Garden Waste to Fashion’s Future‘, die bis zum 11. Oktober zu sehen sein wird, die royalen Fans dazu ermutigen kann, ihre Botschaft der Nachhaltigkeit anzunehmen. Vin sagte: „Omi ist autistisch und ich habe ADHS, also sind wir total zerstreut. Und dann sagt der König: ‚Lass uns damit experimentieren.‘ Und das passt wunderbar dazu, wie unsere Köpfe funktionieren. Wir haben ein Geschäft geschaffen, das sehr seltsam ist. Und wir lieben es.“