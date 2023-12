Torte und Partyhütchen Königin Silvia: Süße Überraschung ihrer Enkel zum 80. Geburtstag

Königin Silvia von Schweden ist ein absoluter Familienmensch.

SpotOn News | 23.12.2023, 12:46 Uhr

Königin Silvia feiert ihren 80. Geburtstag im privaten Kreis. Ihre acht Enkelkinder haben sie mit einem festlich gedeckten Geburtstagstisch überrascht. Zum runden Geburtstag soll es nur eine ganz familiäre Feier geben.

Königin Silvia (80) von Schweden feiert am 23. Dezember ihren 80.Geburtstag. Am Samstag teilte das Königshaus einige Bilder auf Instagram, darauf ist die Königin gemeinsam mit ihren acht Enkelkindern zu sehen.

Party im privaten Kreis

"Vor dem Geburtstag überraschen die Enkel die Königin mit einer Kuchenparty", heißt es unter dem ersten Beitrag. In einem weiteren Video wurden nähere Einblicke in die Party mit den Enkelkindern gegeben. "Herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag, Oma!", steht im Namen der Kinder unter dem Instagram-Reel.

Auch Prinzessin Madeleine von Schweden (41) wünscht ihrer Mutter und "Mormor" alles Gute zum Geburtstag und teilt dazu ebenfalls ein Bild auf ihrem Instagram-Account. Der Geburtstag der 80-Jährigen wird mehr als königlich gefeiert: Eine prächtige rosa Geburtstagstorte und Partyhütchen versüßen den Tag der Königsfamilie.

Königin Silvia ist ein Familienmensch

Eine noch größere Party sei zu ihrem runden Geburtstag nicht geplant. Auch in der Vergangenheit genoss die Königin ihren Ehrentag nur in der Gesellschaft ihrer Familie. Besonders ihre Enkel bereiten dem Familienmensch eine große Freude: "Die Enkelkinder sind das Dessert im Leben, das man einfach nur genießen kann", sagte sie einmal gegenüber der schwedischen Zeitung "Aftonbladet". Sie versucht, soviel Zeit wie möglich mit ihnen zu verbringen. Kein Wunder also, dass sie auch zu diesem besonderen Anlass gemeinsam mit den Kindern feiern möchte.