Empfang von Norwegens Monarch Harald Königspaar Frederik und Mary: So feiern sie ihren Hochzeitstag in Oslo

Frederik und Mary von Dänemark strahlen bei ihrer Ankunft in Norwegen. (hub/spot)

SpotOn News | 14.05.2024, 13:45 Uhr

Frederik und Mary von Dänemark sind auf ihrer zweiten Reise als Königspaar. Nach Schweden steht Norwegen auf dem Programm. In Oslo feiern die beiden auch ihren 20. Hochzeitstag.

Königin Mary (52) und König Frederik X. (55) von Dänemark feiern ihren 20. Hochzeitstag mit einer Reise nach Norwegen. Das Königspaar war per Schiff unterwegs. Auf Instagram zeigt der Palast ein Foto, das auf der königlichen Jacht Dannebrog gemacht wurde. Frederik und Mary präsentieren sich darauf eng umschlungen in aufeinander abgestimmten, legeren Outfits. Dazu heißt es mit einem Herz-Emoji: "Die Ankunft in der norwegischen Hauptstadt findet auch an einem ganz besonderen Tag statt. Es ist der 20. Hochzeitstag des Königs und der Königin."

Vor ihrer Ankunft legten Frederik und Mary dann formellere Kleidung an, er präsentierte Uniform, sie ein hellblaues, gemustertes Kleid und eine helle Jacke. In Oslo wurde das dänische Königspaar zum Auftakt des Staatsbesuchs in einer feierlichen Zeremonie von den norwegischen Royals begrüßt: König Harald (87) und Königin Sonja (86) sowie das Kronprinzenpaar Haakon (50) und Mette-Marit (50) waren vor Ort und begleiteten ihre Gäste vom Hafen in den Palast. König Frederik legte zudem am Nationaldenkmal in Oslo einen Kranz nieder, wie norwegische Medien berichteten.

Zweite Reise für Frederik und Mary

Am Abend wird es außerdem ein Galadinner für das Königspaar aus Dänemark geben. Am morgigen Mittwoch steht Medienberichten zufolge der Besuch eines Naturschutzgebiets auf dem Programm, gefolgt von einem Mittagessen mit dem Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre (63) und einer Besichtigung des Osloer Hafenviertels.

Bei dem Staatsbesuch treffen die beiden Könige Frederik und Harald das erste Mal aufeinander, seit der dänische Monarch nach der Abdankung seiner Mutter Margrethe II. (84) am 14. Januar den Thron bestiegen hat. Anfang Mai befanden sich Frederik und Mary bereits auf einem zweitägigen Staatsbesuch in Schweden, wo sie von König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) empfangen wurden.