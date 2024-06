Stars Kylie Jenner: Mit KHY drückt sie sich aus

Kylie Jenner ist der Meinung, dass KHY ein „erstaunliches Ventil für kreativen Ausdruck“ ist.

Die 26-jährige Schönheit hat ihre Modelinie Anfang des Jahres auf den Markt gebracht und jetzt verraten, dass sie die Herausforderung genossen habe, ihr Unternehmen aufzubauen.

Kylie sagte gegenüber ‚PEOPLE‘: „KHY war so ein erstaunliches Ventil für kreativen Ausdruck. Es ist etwas ganz Besonderes für mich, Kollektionen konzipieren und in die Welt hinaustragen zu können. Wir haben einige aufregende Drops vor uns, die ich kaum erwarten kann, mit euch zu teilen.“ Kylie hat zugegeben, dass sie sich von der Zeit, die sie in Paris verbracht hat, inspirieren ließ. Der Reality-Star teilte mit: „Paris ist definitiv die stilvollste Stadt. Ich bin immer so inspiriert, wenn ich Zeit dort verbringe, und ich habe dort auch ein paar KHY-Shootings gemacht, weil ich die Energie liebe.“

Kylie hat mit ihrer Marke Kylie Cosmetics bereits große Erfolge gefeiert. Und die brünette Schönheit deutete zuvor an, dass sie den Leuten mit dem Erfolg ihres Make-up-Geschäfts „das Gegenteil“ bewiesen habe. Sie sagte dem Magazin ‚Interview‘: „Es war eine Herausforderung, den Leuten das Gegenteil zu beweisen, aber es war auch eine Herausforderung, es von Grund auf aufzubauen. Es waren meine Mutter und ich und wir haben nie eine Make-up-Linie gemacht. Wir wussten nicht, wo wir anfangen sollten. Wir hatten niemanden, der uns geholfen hat. Und meine Mutter dachte, ich würde für den Rest meines Lebens Lippenkits in meiner Garage lagern. Ich glaube, wir haben 5.000 von jeder Farbe bestellt; das war das Minimum. Und sie sagte: ‚Du solltest besser bereit sein, Kylie, denn du hast vielleicht für den Rest deines Lebens viele Lippen-Kits in deiner Garage, also solltest du diese Farben besser lieben.‘“ Darüber hinaus bestand Kylie darauf, dass der Erfolg nicht einfach war. Sie teilte mit: „Es war schwierig, den besten Hersteller zu finden. Wir waren ein neues Unternehmen, also war es schwierig, vor vielen Leuten zu wachsen. Man hat keinen Raum, um Fehler zu machen.“