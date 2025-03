Stars ‚The Kardashians‘: Kylie Jenner will ihre eigene Spin-off-Show

Kylie Jenner - BoF 500 Class Of 2024 During Paris Fashion Week – Inside - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.03.2025, 09:00 Uhr

Die Unternehmerin kann sich gut vorstellen, die Protagonistin einer eigenen Reality-Sendung zu sein.

Kylie Jenner würde liebend gern ihre eigene Spin-off-TV-Show haben.

Die 27-jährige Unternehmerin ist gemeinsam mit ihrer Familie in der Reality-TV-Sendung ‚The Kardashians‘ zu sehen, aber sie ist offen für die Idee, eine eigene Show mit ihrer Schwester Kendall Jenner zu drehen.

Als sie in der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘ gefragt wurde, ob sie sich eine eigene Sendung vorstellen könnte, antwortete Kylie: „Das wäre doch lustig. Was, wenn es eine dreiteilige Spin-off-Serie wäre?“

Ein Produzent von ‚The Kardashians‘ schlug vor, dass die neue Show „die Abenteuer von Kylie und Kendall“ verfolgen könnte. Daraufhin sagte die Kylie Cosmetics-Inhaberin: „Ja, das würde ich machen.“ Kendall hingegen zeigte sich skeptisch und fragte: „Was würden wir denn machen?“ Kylie erwiderte: „Alles!“

Während der Episode sprachen die Schwestern auch über ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kylie sagte: „Wie sind wir gegensätzlich? Ich glaube, ich bin freigeistiger.“ Kendall entgegnete: „Entschuldigung? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff war …“ Bezogen auf Kylies Kommentar fügte das 29-jährige Model hinzu: „Deshalb werde ich heute Nacht nicht schlafen können.“

Die TV-Stars haben beide eine riesige Anzahl an Followern in den sozialen Medien. Doch Kylie gab kürzlich zu, dass es für sie „schwierig ist, mit dem Internet mitzuhalten“. Die dunkelhaarige Schönheit – die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott die Kinder Stormi (7) und Aire (3) hat – verriet, dass sie es inzwischen sogar genießt, offline zu sein. Sie sagte dem ‚ELLE‘-Magazin: „Als ich rund um die Uhr gepostet habe – morgens, was ich zum Frühstück esse, was ich anziehe, welche Nagellackfarbe ich trage, welches Auto ich fahre und wohin ich fahre – hatte ich keinen so intensiven Zeitplan. Ich habe nicht so viel gearbeitet, hatte noch keine Kinder und einfach mehr Zeit. Wenn du nicht mindestens drei Mal am Tag auf TikTok postest, bist du sofort raus.“