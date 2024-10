Stars Kylie Jenner: Probleme mit ihrem Körperbild

Kylie Jenner - MAY 2023 - GETTY - 2023 Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2024, 11:00 Uhr

Kylie Jenner kämpfte während ihrer Schwangerschaften mit ihrem Körperbild.

Die 27-Jährige, die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott die beiden Kinder Stormi (6) und Aire (2) hat, hatte anfangs Schwierigkeiten, sich mit ihrer neuen Figur zu arrangieren. Die brünette Schönheit erzählte in der November-Ausgabe 2024 des Magazins ‘Elle’: „Ich wurde schwanger, als ich 19 war. Ein Baby in so jungen Jahren zu bekommen, war vielleicht noch schockierender, weil ich diese Veränderungen an meinem Körper sah – all diese neuen Dehnungsstreifen und Dinge, die ich vorher nicht hatte.“

Kylie überwand ihre postpartale Depression mit der Hilfe ihrer Mutter, ihrer Freunde und ihrer Schwestern. Und der Make-up-Mogul fühlt sich jetzt „selbstbewusster“ als je zuvor. Sie sagte: „Ich habe seit ein paar Jahren kein Baby mehr bekommen. Der erste Teil meiner Zwanzigerjahre bestand darin, Kinder zu bekommen, zu lernen, was mein persönlicher Stil ist, und ihn dann zu verlieren – ich wusste nicht, wie ich mich anziehen sollte, und nahm bei beiden Schwangerschaften 30 Kilogramm zu. Es dauerte ein Jahr, bis ich mich wieder wie ich selbst fühlte. Mit 27 fühle ich mich selbstbewusster und mehr denn je wie ich selbst.“