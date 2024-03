Ihr Stil im Wandel Kylie Jenners neuer Look: Sie wird modisch erwachsen

Kylie Jenner bei der Fashion Show von Jean Paul Gaultier in Paris. (the/spot)

SpotOn News | 15.03.2024, 20:46 Uhr

Kylie Jenner verkörpert zwar immer noch den typischen Look des Kardashian-Clans, doch in den letzten Monaten scheint die Influencerin und Unternehmerin Gefallen an einem eleganteren und erwachseneren Stil gefunden zu haben.

Sie läutet eine neue Ära ihres Stils ein: Kylie Jenner (26) hat in den letzten Monaten eine modische Verwandlung hingelegt – weg von auffälliger Mode hin zu einer erwachsenen Ästhetik à la "Quiet Luxury". Wie sich anhand ihrer Outfits der jüngsten Vergangenheit zeigt, ist ihre Garderobe deutlich eleganter und raffinierter geworden. Zuletzt war dies besonders deutlich bei den Couture-Modenschauen in Paris zu sehen. Kylie Jenner verkörpert zwar immer noch den berühmten Kardashian-Style, inzwischen allerdings mit einer großen Portion Eleganz.

So erschien sie beispielsweise in Paris in einem glamourösen Look von Valentino. Selbstbewusst präsentierte sie sich in einem klassischen schwarzen Kleid mit bodenlangem Saum, das ihre Taille perfekt betonte. Eine XXL-Federstola sorgte für den nötigen Eyecatcher-Effekt, mit dem die Unternehmerin und Influencerin gerne spielt. Dazu trug sie goldene Ohrringe und eine dunkle Sonnenbrille. Begleitet wurde sie bei diesem Event von ihrer Tochter Stormi im Partnerlook, die sich ebenso modebewusst präsentiert wie ihre junge Mutter.

Bei der Simone Rocha x Jean Paul Gaultier Show stellte Kylie Jenner ebenfalls ihr Gespür für die neuestens Trends in Kombination mit einer zeitlosen Eleganz unter Beweis: Zu einem transparenten, trägerlosen Kleid kombinierte sie perlenbesetzte, durchsichtige Plateau-Schuhe. Doch nicht nur ihr Look zeugt von Veränderung, auch ihre Frisur…

Kylie Jenners neuer "Lazy Hot"-Style

Die Transformation von Kylie Jenner zu einem modisch erwachsenen Stil beeinflusst nicht nur ihre Kleidung, sondern zeigt sich auch in ihrem Haarstyling. Ein weiteres Element, das ihre derzeitige modische Philosophie des "Weniger ist mehr" unterstreicht, ist ihr absichtlicher Undone-Hairstyle.

Jenner setzt beim Hairstyling derzeit auf einen "Lazy Hot"-Style, der perfekt zu ihrer raffinierten Garderobe passt. Dieser lässige, aber dennoch sorgfältig gestylte Look unterstreicht ihre natürliche Schönheit und verleiht ihrer Erscheinung eine mühelose Eleganz. Mit ihrem Undone-Hairstyle demonstriert sie, dass auch bei ihr Schönheit und Stil nicht immer eine aufwendige und perfektionierte Inszenierung erfordern, sondern vielmehr durch Selbstbewusstsein und Authentizität zum Ausdruck gebracht werden können.

Das macht Kylie Jenner zur Modeikone

Diese offenbar bewusste Entscheidung für einen simplen, dennoch ansprechenden Hairstyle spricht dafür, dass Kylie Jenner modisch reifer und souveräner im Umgang mit Trends geworden ist. Ihr Gesamtauftritt, angefangen bei der Kleidung bis hin zur Frisur, zeugt von einem Sinn für Stil und Eleganz, der sie über die letzten Jahre zu einer Modeikone gemacht hat.