Stars Kylie Jenner: Sie will ihre Beziehung mit Timothée Chalamet „beschützen“

Timothee Chalamet and Kylie Jenner - Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2024, 12:00 Uhr

Die Unternehmerin ist rundum glücklich mit ihrem Freund - trotz Fernbeziehung.

Kylie Jenner möchte ihre Romanze mit Timothée Chalamet möglichst privat halten.

Die Reality-TV-Darstellerin ist seit über einem Jahr mit dem ‚Dune‘-Schauspieler liiert. In ihrer Familien-Show ‚The Kardashians‘ ist der Hollywood-Star aber bisher noch nicht aufgetreten. Berichten zufolge soll Kylie entschlossen sein, die Romanze so privat wie möglich zu halten. „Kylie schützt die Beziehung, aber wann immer sie über ihn spricht, hat sie ein breites Lächeln. Sie mag wirklich so viele Dinge an ihm“, plaudert ein Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin aus.

Das Paar wurde in letzter Zeit durch berufliche Verpflichtungen getrennt. Der 28-Jährige zog kürzlich nach New York, um das Bob Dylan-Biopic ‚A Complete Unknown‘ zu drehen. Kylie wiederum blieb mit ihren Kindern Stormi (6) und Aire (2), die aus ihrer vergangenen Beziehung mit Rapper Travis Scott stammen, in Kalifornien.

Die beiden Stars sollen jedoch alles versuchen, um ihre Fernbeziehung am Laufen zu halten. So würden sie regelmäßig hin- und herfliegen, um einander zu sehen. „Es läuft großartig mit Timothée. Kylie ist glücklich. Sie sind beide sehr beschäftigt, aber sie nehmen sich Zeit füreinander, besonders an den Wochenenden“, fügt der Insider hinzu. „Er arbeitet in N.Y.C. Sie hat ihn besucht und er ist auch an einigen Wochenenden nach L.A. zurückgekehrt. Sie schaffen es, dass es funktioniert.“