Stars Lea Michele: Sie hat eine Tochter bekommen

Bang Showbiz | 26.08.2024, 08:00 Uhr

Lea Michele hat eine Tochter zur Welt gebracht.

Die ‚Glee‘-Darstellerin wurde zum zweiten Mal Mutter, als sie mit ihrem Ehemann Zandy Reich ihr kleines Mädchen namens Emery Sol auf der Welt willkommen hieß, nachdem sie 2020 einen herzzerreißenden Kampf geführt hatte, um wieder schwanger zu werden.

Lea bestätigte die frohe Botschaft am Sonntag (25. August) in einem Post auf Instagram und schrieb: „Unsere Herzen sind so voll, Emery Sol Reich.“ Sie fügte ein Bild hinzu, auf dem die stolzen Eltern und ihr Sohn ihre Hände nahe an die Füße des Babys legen. Es wird angenommen, dass Emery kurz nach dem vierten Geburtstag ihres großen Bruders Ever Anfang des Monats zur Welt kam.

Lea hatte zuvor über den schmerzhaften Kampf um die Empfängnis ihres zweiten Kindes gesprochen und verraten, dass sie drei herzzerreißende Fehlgeburten erlitten habe, bevor sie mit Emery schwanger wurde. Die Schauspielerin hatte zuvor Schwierigkeiten, schwanger zu werden, führte dies aber auf Komplikationen durch das polyzystische Ovarialsyndrom zurück und hoffte, dass „es einfach sein würde, ein zweites Mal schwanger zu werden“. Sie erlitt allerdings „zwei aufeinanderfolgende, sehr frühe, gescheiterte Schwangerschaften“, gefolgt von einer dritten. Bei einem Auftritt im ‚BDA Baby‘-Podcast erklärte Lea: „Ich hatte noch nie zuvor eine Fehlgeburt. Beim ersten Mal dachte ich: ‚Das war seltsam.‘ Als es sofort wieder passierte, dachte ich: ‚Moment mal. Irgendetwas stimmt nicht.‘ Und nochmal ein wenig später hatte ich eine dritte Fehlgeburt. Ich habe damals gearbeitet. Es war eine totale Herausforderung. Das zu verarbeiten, was wir gleichzeitig erlebten, was sehr schmerzhaft war.“ Nach ihrer dritten Fehlgeburt suchte Lea sich medizinische Hilfe und wurde schließlich mit Endometriose diagnostiziert. Die Schauspielerin unterzog sich einer Operation und musste dann „so viele Medikamente“ einnehmen und „tausend Spritzen“ bekommen, bevor sie schließlich mit Baby Nummer zwei schwanger wurde.

Sie verriet auch, dass ihre letzte Schwangerschaftserfahrung „ganz anders“ war als ihre erste, und erzählte ‚People‘: „Es war eine unglaublich andere Erfahrung, mit Ever schwanger zu sein. Wir waren in Kalifornien und wir befanden uns in einer Pandemie. Es war hart, nur zu Hause rumzuhängen und sehr wenig zu tun. Und jetzt ist es New York. Es sind die belebten Straßen. Ich arbeite, ich bin Mutter, und es ist ganz anders. Keiner meiner Freunde hat mich beim ersten Mal schwanger gesehen, niemals. Weißt du, mein bester Freund, Jonathan [Groff], hat mich nie schwanger gesehen. Er war nicht bei mir, und mein Vater war in New York; er war während der Pandemie an der Ostküste. Diese Erfahrung machen zu können und diese Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu teilen, war wirklich wunderbar und etwas, das ich vorher nicht tun konnte.“