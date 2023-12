Stars Leighton Meester: An Weihnachten im Whirlpool

Leighton Meester - Walt Disney Television Upfront presentation party - FAMOUS - MAY 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2023, 11:35 Uhr

Leighton Meester genießt Entspannung im Whirlpool am Weihnachtstag.

Die ehemalige ‚Gossip Girl‘-Darstellerin, die mit ihrem Ehemann Adam Brody Arlo (7) und einen weiteren, dreijährigen Sohn hat, verbringt vor allem Zeit mit ihrer Familie und genießt den Komfort zu Hause sowie die „typischen Freizeitbeschäftigungen“ in Los Angeles während der Weihnachtszeit.

Auf die Frage, wie sie Weihnachten verbringt, sagte sie dem ‚Best‘-Magazin: „Wir sind normalerweise in L.A., also schneit es nie! Oft gehen wir an den Strand. In den letzten Jahren – er ist jetzt ein Kleinkind – hatte ich ein Baby im Schlepptau, also mache ich keine große Mahlzeit. Normalerweise bestelle ich Essen, aber dieses Mal habe ich Lust, eine große, ausgefallene Mahlzeit zuzubereiten. Wir stehen auf und öffnen die Geschenke, um zu sehen, ob der Weihnachtsmann kam – und das tut er natürlich immer.“ Dazu kommt ihr persönlicher Favorit: das warme Bad im Jacuzzi: „Es ist wirklich wie ein typisches Weihnachten in LA, manchmal haben wir den Whirlpool am Laufen. Ich weiß, dass dies kein traditionelles Weihnachten ist, vor allem im Vergleich zu dem in Großbritannien! Es ist wirklich der einzige Tag im Jahr, an dem nichts geöffnet ist, also muss man das Beste aus dem Komfort machen, der mit Essen und Filmen gefüllt ist.“

Leighton ist derzeit in dem festlichen Film ‚Exmas‘ zu sehen und sie glaubt, dass die Weihnachtsfeiern, die ihre Figur Ali haben würde, ganz anders sein würden als die ihres berühmtesten Alter Egos Blair Waldorf aus ‚Gossip Girl‘. Sie sagte: „Nun… Ali ist sehr bodenständig. Sie liebt es, zu backen und es sich mit der Familie gemütlich zu machen, Brettspiele zu spielen und gesund zu sein. Blair würde mit Sicherheit Köche und Butler hinzuziehen, ziemlich extravagant.“