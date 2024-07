Stars Lena Meyer-Landrut: Rückkehr auf die Bühne

Lena Meyer-Landrut - The Voice Studio - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 14:13 Uhr

Die ehemalige ESC-Gewinnerin musste zuletzt wiederholt krankheitsbedingt Auftritte absagen.

Lena Meyer-Landrut plant ihren ersten Auftritt nach der krankheitsbedingten Auszeit.

Die 33-jährige Sängerin hatte bei ihrer Fangemeinde zuletzt große Besorgnis ausgelöst, als sie ihre Performance beim Münchner ‚Tollwood‘-Festival aufgrund eines „medizinischen Notfalls“ kurzfristig absagte. Jetzt meldete sich die ehemalige Eurovision-Gewinnerin jedoch endlich mit einem erfreulichen Update bei ihren Followern zurück. „Machen wir das nochmal? Das kann’s ja noch nicht gewesen sein“, verspricht sie in einem neuen Instagram-Video, in dem verschiedene Aufnahmen ihrer vergangenen Konzerte zu sehen sind. Unter dem Beitrag kündigt Lena außerdem an, dass sie am 19. Juli wie geplant in Plauen auf der Bühne stehen wird.

Ihre Fans freuen sich derweil in der Kommentarspalte über die Rückkehr ihres Idols. Zuletzt hatte Lena auf Social Media erklärt, dass sie einige Auftritte aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes, ausgelöst durch „krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen“, absagen musste. Auf Instagram schrieb sie damals: „Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr so lange gewartet habt und enttäuscht wieder fahren musstet. Mein Gewissen treibt mich um, aber mein Körper hat Nein gesagt.“