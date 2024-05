Bei "Profi Challenge" „Let’s Dance“: Patricija und Alexandru Ionel enthüllen Babygeschlecht

Patricija und Alexandru Ionel haben die "Let's Dance Profi Challenge" zur Gender-Reveal-Party umfunktioniert. (lau/spot)

SpotOn News | 01.06.2024, 00:00 Uhr

Live auf dem Tanzparkett der "Let's Dance Profi Challenge" haben Patricija und Alexandru Ionel am Freitagabend das Geschlecht ihres Babys erfahren. Die Überraschung war nicht nur bei den beiden Profitänzern groß.

Bei "Let's Dance – Die große Profi Challenge" erhielten die Profitänzer der beliebten RTL-Show am Freitagabend (31. Mai) die Möglichkeit, auf dem Parkett ihr Können zu zeigen. Mit dabei war auch das Profi-Tanzpaar Patricija (29) und Alexandru Ionel (29), das bekanntermaßen Nachwuchs erwartet. Die große Tanzshow am Freitagabend verwandelten die "Let's Dance"-Stars nun in eine Gender-Reveal-Party der etwas anderen Art, wie RTL berichtet.

Die Ionels sind bald zu fünft

Patricija Ionel hatte einen Brief ihres Gynäkologen bei der Produktion abgegeben. Darin stand, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Das Team hinter den Kulissen hielt die freudige Neuigkeit im Anschluss geheim, sodass Alexandru und Patricija Ionel erst am Ende ihres Tanzes das Babygeschlecht erfuhren. So war die Sensation perfekt, als plötzlich blaues und pinkes Konfetti über das Tanzparkett flog.

Die Ionels erwarten also einen Jungen und ein Mädchen. Sie bekommen Zwillinge. Das Paar teilt bereits Sohn Noelis, und wird somit in Zukunft zu fünft sein.

Patricija Ionel nahm an der Seite von Unternehmer Tillman Schulz (34) an der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel teil. Damals ahnte noch niemand, dass sie schwanger ist. Nach der zweiten Sendung war für die beiden Schluss. Alexandru Ionel tanzte hingegen mit Influencerin Sophia Thiel (29) durch die RTL-Show. Für Thiel war jedoch in der sechsten regulären Ausgabe Schluss.